卓榮泰向工商界掛保證：至2032年供電足夠

“行政院長”卓榮泰在工商早餐會上致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月26日電（記者 鄭羿菲）針對台灣工商界盼“賴政府”營造多元、穩定供電的環境，“行政院長”卓榮泰26日當面掛保證說，台電一直在計算，未來將增加700萬瓩的用電，但我們的新電廠設置、綠能開發，及種種節能設備，將會增加920萬瓩的電量，到2028、2030、2032年，我們的電力需求是足夠的。他也承諾，台灣將參與新的核能技術討論，對新型核能採開放態度。



卓榮泰今日上午在工商協進會舉辦的“工商早餐會”致詞時指出，過去8年在蔡英文的領導下，台灣的經濟發展有非常亮眼的成績，經濟成長率平均達到3.14%。雖然面對國際詭譎多變的局勢，今年台灣的經濟成長率預計可超過4%，這是彼此努力共同期待的目標。



卓榮泰表示，我們也要進行第二次能源轉型，工商界一定擔心台灣的能源政策到底能不能達到平衡，他請“經濟部”、台電核實計算，到2028、2030、2032、2033，每一年我們算出台灣經濟發展所需的能源需求，我們把現在污染高的電廠轉成比較低污染的燃氣電廠取代燃煤電廠，同時發展多元綠能，除太陽能、風電外，我們極力發展地熱、小水力、氫能等研究，這都是未來幾年台灣需要的。



卓榮泰強調，到2028、2030、2032年，我們的電力需求是足夠的，未來用電會增加700萬瓩，但我們的新電廠設置、綠能開發，及種種節能設備，將會增加920萬瓩的電量，是有餘裕的，但政府會做好萬全準備，不能發生任何懷疑、可能。未來的供電大家不用擔心，我們已做好萬全準備。



卓榮泰表示，非核家園後，台灣的下一步要怎麼走？全世界有很多新的核能技術在發展過程，政府當然不能置身於全球之外，我們也會參與新的核能技術討論。未來只要核能安全、核廢料處置，及全台人民共識的情況下，我們的態度非常開放。



卓榮泰26日上午7點半，率“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啟明、“財政部長”莊翠雲、“衛福部次長”林靜儀等行政官員，赴台北君品酒店參加工商協進會舉行的“工商早餐會”，這也是卓榮泰上任後與工商界第一場早餐會溝通意見。吳東亮親自到酒店地下停車場迎接卓榮泰，並與卓一同步入會場，卓榮泰隨即也和與會企業家一一握手致意超過2分鐘，雙方互動氣氛良好。



工商早餐會參與的企業界人士包括，工商協進會榮譽理事長、王道商業銀行創辦人暨榮譽董事長駱錦明，榮譽理事長、台灣水泥董事長張安平，榮譽理事長、義美集團董事長高志尚，常務理事、晶華酒店集團董事長潘思亮，常務理事、華南金控副董事長林明成，常務理事、東京之星銀行董事長黃清苑，理事、英業達董事李詩欽，理事、法藍瓷公司總裁陳立恆，理事、台灣農畜產工業名譽董事長張裕屏，富邦金控副董事長曾銘宗，永豐金董事長陳思寬等人。不過，桌上雖有擺放常務理事、遠東集團董事長徐旭東的桌牌，但並未見徐旭東到場。