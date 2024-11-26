葉元之問支持退休金停止遞減？周弘憲不支持

台“考試院長”被提名人周弘憲接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月26日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”葉元之今天針對年金改革詢問台“考試院長”被提名人周弘憲，討論政府年改下，信賴保護原則是否遭侵害。周弘憲表示，年改目的是解決財務危機，未來應強化基金績效及政府撥補。對於葉元之詢問周弘憲是否同意凍結所得替代率調降，周弘憲並不認同。



“立法院”全院委員會26日審查“考試院長”被提名人周弘憲。



葉元之首先詢問周弘憲，是否瞭解國民黨目前提出的年金改革法案內容，並直指“是否恢復18%優惠存款利率”。周弘憲回應，依現行法案並無此規劃，國民黨版本亦無相關條文，但應對年金制度進行全面檢討。葉元之隨即指出，民進黨在過去年改過程中，常以“恢復18%”抨擊國民黨，但事實顯示此指控並無依據。



討論進一步聚焦在年金改革的核心爭議，包括溯及既往與信賴保護原則。葉元之質疑，政府是否有權以“更大的法益”為由，違背對公務人員的退休保障承諾。他強調，許多公務人員選擇服務國家，部分原因是基於穩定的退休制度，認為改革不應侵害其既得權益。周弘憲則承認，信賴保護原則應受尊重，但也指出，年金改革是在財務危機下的必要選擇，並已遵循大法官“釋憲”結果。



對周弘憲的回答，不滿的葉元之批評，年改主要原因在於基金經營績效不佳，而非公務人員退休金領取過多。他舉例，如果基金績效能達國際水準，水位應可翻倍，無需大幅砍減退休金。對此，周弘憲表示，未來應更注重基金管理績效，並建議政府加強撥補，以維持財務穩健。



接著葉元之提到，目前公務人員退休金的所得替代率每年下降1.5%，他提議應凍結該調降機制，並進行整體檢討，以尋求平衡的解決方案。周弘憲則回應，此舉可能減少年金改革節省的經費（挹注款），進而影響基金財務狀況，因此並不認同凍結年改。



葉元之最後強調，過去的年金改革過於粗暴，應吸取經驗教訓。周弘憲表示，“考試院”將以保障公務人員權益為基礎，同時顧及國家整體財務需求。他認為，在未來制度設計上，應更重視政策的全盤考量，避免造成對公務人員的過度負擔。