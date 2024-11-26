詐騙金額每月破百億　藍邀專家洗刷詐騙汙名

藍委張智倫、吳宗憲、林沛祥辦公室召開“公私協力打擊詐騙公聽會”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）“行政院”打詐辦公室在去年5月底揭牌，今年8月27日轉型為指揮中心，但中國國民黨籍“立委”張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞發現，政府愈打愈詐，詐騙金額不減反增，每月高達百億元新台幣。國民黨“立委”們26日邀公部門及民間專家學者開公聽會，共商如何公私協力打詐，洗刷台灣“詐騙王國”汙名。



張智倫、吳宗憲、林沛祥辦公室今日在“立法院”開“公私協力打擊詐騙公聽會”，邀集“行政院”打擊詐欺指揮中心執行秘書黃國師、“司法院”刑事廳調辦事法官呂煜仁、士林地檢署主任檢察官羅韋淵、“警政署”刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆、旭聯資安公司總經理郭崇信、台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋、天晴和永國際商務法律事務所資深律師王琇慧、銀行商業同業公會聯合會秘書吳佳澤，以及虛擬通貨商業同業公會、台灣虛擬資產反洗錢協會、幣安交易所等單位出席。



張智倫表示，“政院”打詐辦公室在去年5月底揭牌，今年8月27日轉型為指揮中心，推動“識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐”，但台灣詐騙仍持續猖獗，愈打愈詐，去年遭詐財損總計高達88.78億元，其中虛擬貨幣詐騙53億元；今年光是上半年，遭詐財損累計已破52億元，凸顯政府在監管虛擬貨幣、第三方支付、網路廣告等方面，都有很大的進步空間。“立院”上個會期已三讀通過打詐四法，但訂立相關執法進度到哪？政府承諾要有效下降多少百分比詐騙？是否政府打詐不足、司法又輕判？



吳宗憲表示，民眾只在乎錢到底能不能要回，但8成以上錢都要不回來，其實檢警調並不是防詐第一線，行政機關才是，司法則是最末端。詐團把錢洗到海外，大部分透過海外虛擬貨幣公司洗出去，但“金管會”給個訊息是只查到台灣26家、國外1家。實際上台灣並無掌握任何國外虛擬公司，洗出去後，政府無任何作為，造成人民巨大損害，難道這些人用的是國外虛擬貨幣公司就追不回來、無法凍結資產扣押轉移？政府打詐成果是否灌水？