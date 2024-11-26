黃國昌問廢考立場　周弘憲不表態

台“考試院長”提名人周弘憲接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月26日電(記者 俞敦平)台“考試院長”提名人周弘憲於“立法院”接受台灣民眾黨籍“立委”黃國昌質詢時，對於“考試院”是否應併入“行政院”或進行制度改革未表明具體立場，僅強調相關議題需經“立法院”“修憲”程序決定。不滿周弘憲閃躲的回應，黃國昌指出周弘憲過去曾於聯合聲明中支持三權分立的主張，並表達對周弘憲立場一貫性的疑慮。



“立法院”全院委員會26日審查“考試院長”被提名人周弘憲。



黃國昌首先聚焦於“考試院”功能的必要性以及是否應並入“行政院”的議題。周弘憲在回應時表示，“考試院”的存在與國家考試的公平性已獲得社會普遍信任，然而對於是否應將“考試院”職權併入“行政院”，他多次重申此為“修憲”議題，需經“立法院”討論與共識後方能推進，個人目前未有特別立場或深入思考相關問題。



黃國昌提及周弘憲過去與許書祥共同發表的聯合聲明，指出其中曾表明“考試院”的存在並非考試公平與文官中立的必要條件”，並認為當時的主張支持社會輿論趨向三權分立，而非現行的五權分立制度。因此黃國昌質疑周弘憲為逃避性回答，並提醒周弘憲應重新審視其對憲政制度的看法，特別是在面對可能的“修憲”時需有明確立場。



黃國昌接著引用前“考試院長”黃榮村的言論，指出其曾表達“末代“考試院長”的心理準備，並認為在憲政制度可能變革的情境下，現任及被提名人應更具承擔責任的覺悟。他詢問周弘憲，作為現任副院長，對於“考試院”在前一屆任期內的整體表現是否感到滿意。周弘憲回應表示，所有施政均遵“憲法”規定進行，但對院方表現評分則婉拒置評，認為應交由社會公評。