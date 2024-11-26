卓榮泰首赴工商早餐會超時　吳東亮曝原因

工商早餐會後記者會，左起工商協進會秘書長朱曦、理事長吳東亮、副理事長黃教漳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月26日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰26日上午受工商協進會邀請，與工商界代表進行2個半小時的早餐會，超過原定時間半小時，讓工商協進會理事長吳東亮笑說，早餐會非常成功，工商界代表發言踴躍，到最後有點欲罷不能。能源方面卓榮泰再三向企業界保證絕對不會缺電，而政府要研究新的核能技術、採開放態度，這立場過去沒聽過，是此次交流的亮點。



卓榮泰26日上午7點半，率“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啟明、“財政部長”莊翠雲、“衛福部次長”林靜儀等行政官員，赴台北君品酒店參加“工商早餐會”，這也是卓榮泰上任後與工商界第一場早餐會溝通意見。吳東亮親自到酒店地下停車場迎接卓榮泰，並與卓一同步入會場，卓榮泰隨即也和與會企業家一一握手致意超過2分鐘，雙方互動氣氛良好。



工商早餐會原定從26日上午7點半到9點半，會後由吳東亮等人召開記者會回應媒體提問，但實際上早餐會的時間卻延長了半小時，直到10點才開始舉行記者會。



工商協進會秘書長朱曦在早餐會後的記者會上指出，協進會總共提出74項建議、27項提案，大概分成創新經濟、健康產業、金融發展、優化稅制、綠色成長與勞資關係等6的面向，並達成3項重要成果，包括推動AI人才培育，政府盼4年內培養20萬名AI應用人才、放寬金控公司底下創投投資升級醫療產業、擴大保險資金參與公共建設。



由於卓榮泰致詞時曾提及明年軍公教將加薪3%，希望企業界也能有幅度加薪，媒體詢問工商界代表有何回應？吳東亮說，相信工商協進會的大企業，加薪幅度都不少於3%，公司賺了錢跟員工分享是應該的事情，我們支持，但有些中小企業可能比較辛苦一點，會有點落差，是不是政府能以政策來幫忙，這是要往深一層去考慮的。



此次工商早餐會參與的企業界人士包括，工商協進會榮譽理事長、王道商業銀行創辦人暨榮譽董事長駱錦明，榮譽理事長、台灣水泥董事長張安平，榮譽理事長、義美集團董事長高志尚，常務理事、晶華酒店集團董事長潘思亮，常務理事、華南金控副董事長林明成，常務理事、東京之星銀行董事長黃清苑，理事、英業達董事李詩欽，理事、法藍瓷公司總裁陳立恆，理事、台灣農畜產工業名譽董事長張裕屏，富邦金控副董事長曾銘宗，永豐金董事長陳思寬等人。