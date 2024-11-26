中華隊奪冠遭批蹭熱度　綠委：和兩選手同村

伍麗華受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月26日電(記者 黃筱筠)中華隊在世界棒球12強奪金，號稱“最高規格”接機，然而返台時動線混亂，網友也直指民進黨原住民“立委”伍麗華為何到場“蹭”。她今天受訪時澄清，家鄉有兩位選手吉力吉撈.鞏冠跟吳俊偉參加12強賽，陪同他們父母接機，榮耀冠冕就是要親自戴上花環，兩位選手也請她幫忙戴上，很高興透過這個方式，讓他們知道，族人深感榮耀。



遭質疑蹭冠軍中華隊，伍麗華受訪表示，自己來自屏東縣瑪家鄉，有兩位棒球選手入選12強賽，跟她同村的就是吉力吉撈.鞏冠，另一位就是隔壁村的吳俊偉，光榮歸來的時刻，吉力吉撈.鞏冠的父母有事無法到台北親自接機，吳俊偉父母是開車北上，自己得知消息後希望一起去接機，所以請兒子做了30個原住民的花環。



伍麗華指出，榮耀冠冕就是要親自戴上花環，昨天部落老人家也很辛苦趕工，更坐高鐵直達台北帶到機場，很高興親自迎接，吉力吉撈鞏冠看到她也主動擁抱，也跟他們說在大廳有準備花環，因為文化差異可能有的選手比較不習慣，但也都拿在手上。吉力吉撈.鞏冠跟吳俊偉也請她幫他們戴上。



伍麗華說，非常高興，透過這樣的方式讓他們知道，族人因他們備感榮耀，謝謝他們的努力。



對於被質疑硬蹭，伍麗華回應，自己沒有帶助理拍照，他們也進不去，選手在那邊等行李，空檔期間看到兩位族人拿行李出來，才有那樣的畫面，自己也發照片分享喜悅。