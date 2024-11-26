高球場停業　上百位桿娣抗議盼陳其邁救命

高雄球場桿娣自救會今天陳抗捍衛工作權，高雄球場桿娣自救會召集人林素惠（左3）將陳情書交給高雄市勞工局長江健興（左4）。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月26日電（記者 蔣繼平）高雄三大家族之一的陳家所經營的高雄高爾夫俱樂部，因與高雄市政府陷入租約糾紛，加上違規使用農藥遭市府強制回收用地並於月底點交，但球場15日才發公告宣布24日停業，引起員工失業及消費爭議。俱樂部桿娣組自救會今到高雄市議會前拉布條陳抗，捍衛工作權。市府表示將督促雇主善盡責任，確保員工權益。



由高雄高爾夫俱樂部經營的高雄球場，坐落於澄清湖畔，占地約60公頃，土地為高雄市政府所有，過去63年經營皆向市府承租方式使用，高雄高爾夫俱樂部是由高雄三大家族之一的陳家所經營。去年6月租約到期後，雙方談不攏陷入租約糾紛，不過今年8月被市府查獲使用除草劑，違反飲用水管理條例遭市府開罰，並要求11月底點交返還，預計未來將改建為具有滯洪功能的公園使用。



雖然去年就傳合約糾紛，但球場無預警於11月15日公布將營業至24日，讓球場員工及消費者措手不及，後續引發勞工權益及消費糾紛。日前才遭球場會員爆料剛花新台幣300多萬購買的球證變成白紙，因此串連會員組自救會捍衛消費權益；而球場員工面臨失業，俱樂部桿娣也自組自救會。



“高雄球場桿娣自救會”今天上午來到高雄市議會陳情，現場聚集超過150人，高舉“要工作權、守護球場永續經營”、“養家糊口”、“養家苦苦苦、何去何從”、“市長大人 桿弟需要您”等手舉牌到場，也高喊口號，呼籲市府顧及生計問題，評估暫緩土地收回的命令。



高雄球場桿娣自救會召集人林素惠向外界訴苦，許多桿娣從13歲、14歲就在球場服務，只能靠這份工作養家活口，大家擔憂未來生計怎麼辦，球場桿娣共有79人，球場完全沒有協商與補償，真的不得已才走上街頭。



民進黨籍高雄市長陳其邁受訪表示，從去年開始經過一年多，經營者並沒有提出妥適營運改善及落實公益承諾，也因為長期違規使用農藥危及大高雄飲用水安全，市府一定會站在維護公共利益、安全立場，以及保護勞工相關權益，希望球場也應該好好與員工協議。



民進黨籍高雄市議員簡煥宗、邱俊憲、何權峰、湯詠瑜等人到場聲援捍衛工作權。簡煥宗表示，高雄球場經營者不負責任，突然宣布停業，檢視與市府契約有規定，如果球場無法經營必須一個月前預告，但經營者完全沒有做到，因此聲援工作權，希望市府妥善處理。



高雄市勞工局長江健興出面接受陳情書並表示，球場的經營權不在勞工局的權責範圍，勞工局會站在勞工的立場，盡力保障桿娣的工作權、工作權益，若桿娣有需要，勞工局願意協調其他球場提供工作。