王鴻薇提避免官署霸凌解方　周弘憲支持修法

台“考試院長”被提名人周弘憲接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月26日電(記者 俞敦平)“立法院”全院委員會今天審查台“考試院長”被提名人周弘憲，中國國民黨籍“立委”王鴻薇質詢時，質疑現行法規對職場霸凌的處理不力，強調職場霸凌案件導致公務人員輕生，並詢問周弘憲是否支持修訂公務人員考績法，將霸凌行為納入懲戒範圍。周弘憲回應，支持相關修法，但修訂過程需進一步研商，無法立刻送出草案。



“立法院”全院委員會26日審查“考試院長”被提名人周弘憲。



王鴻薇質詢時指出，近年來公務體系內發生多起由職場霸凌引起的悲劇，包括2018年駐大阪處長蘇啟誠的輕生事件，以及去年“外交部”駐聖保羅辦事處組長王之化的墜樓事件，還有今年八月一名工讀生因遭受霸凌而選擇輕生。她強調，這些事件顯示出台灣現有的法律對公務人員的保護不足，特別是在職場霸凌的處理上，讓這些悲劇屢次發生。



王鴻薇質疑周弘憲在提名過程中只提及修訂公務人員保障法，卻未提到正在修訂中的公務人員考績法。她指出，考績法與霸凌行為的懲處密切相關，並應該納入對霸凌、性騷擾等不當行為的處理規定。王鴻薇要求周弘憲是否支持將職場霸凌納入考績法，並加速送交“立法院”。



周弘憲回應表示，公務人員考績法的修訂草案確實有將職場霸凌行為納入懲戒範圍，並且他支持這項修法。然而，他也指出，修法涉及的條文較多，需要進一步研商，並無法立即送出。



王鴻薇對此回應表示不滿，認為現行公務人員考績法未能有效應對霸凌行為，並可能成為懲處不力的借口。她強調，應該儘快修訂並送出相關修正案，以確保未來能夠對職場霸凌事件進行嚴格處理，避免再次發生類似的悲劇。



最終，王鴻薇強烈要求周弘憲加快修法進程，並提出希望能夠盡快見到具體的修訂成果，確保公務人員能夠在一個無霸凌的環境中工作。