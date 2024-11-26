蘇貞昌知陳啟昱涉弊內情？蘇巧慧為父澄清

針對台鹽案，蘇巧慧說明蘇貞昌沒包庇。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電（記者 黃筱筠）針對台鹽前董事長陳啟昱涉弊案，中國國民黨籍“立委”謝龍介要求台南地檢署也要約談民進黨前“行政院長”蘇貞昌，蘇的女兒、民進黨“立委”蘇巧慧今天透過媒體群組回應表示，行政權不是司法權，無法進行搜索或是判刑。對於公營事業董事長而言，最嚴重的行政處分就是請他離職，並進行相關調查後移送法辦。就她所知，當時陳啟昱就是前“行政院長”蘇貞昌下令他立即辭職的，不是單純自己請辭。而陳啟昱當時不但對外喊冤、細數自己的政績，還揚言要讓家人出來選“立委”。



涉掏空台鹽資產的台鹽前董事長陳啟昱遭通緝第25天，昨日終於到案，並遭羈押禁見。藍委謝龍介說，“喬好了，都喬好了”，什麼能說什麼不能說都喬好了，他呼籲台南地檢署也要約談前“行政院長”蘇貞昌，蘇貞昌當年取得什麼樣的情資，震怒要陳啟昱走人，應該到案說明清楚。



蘇巧慧說，時間過去太久，現在許多說法都已經脫離當初的情境，但新聞都還在網路上，大家可以去google上搜尋。就她所知，當時陳啟昱就是蘇貞昌“院長”下令他立即辭職的，不是單純自己請辭。而陳啟昱當時不但對外喊冤、細數自己的政績，還揚言要讓家人出來選“立委”。



蘇巧慧強調，就是因為蘇貞昌撤換陳啟昱，並立刻交代新任董事長吳榮輝進行調查，也才會有後來檢調偵辦。證明蘇不但沒有包庇陳啟昱，還交辦調查，搜集資料，才有後來檢調的偵辦。

