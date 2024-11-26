吳東亮：台灣沒搶走美國利潤　是賺該賺的錢

工商協進會理事長吳東亮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月26日電（記者 鄭羿菲）美國商務部11月15日宣布挹注66億美元補助金，支持台積電在亞利桑那州鳳凰城興建3座晶圓廠。工商協進會理事長吳東亮26日表示，台積電赴美設廠是因應客戶需求，不管工廠擺在哪，合作的關係不會改變，這對台美關係絕對是正面的，對台積電也是好事情。



吳東亮在工商早餐會後記者會上說，台積電赴美設廠也突顯台積電與美國的高科技產業絕對是合作關係，而不是惡性競爭的關係，設計還是以美國為主，台積電只是做製造，利潤最高的還是設計端。台積電的毛利有50%左右，非常不得了，但NVIDIA輝達的毛利約70%至80%，最大的利潤還是在美國。



由於美國共和黨總統當選人特朗普曾提及台灣偷走了美國的晶片生意，吳東亮強調，台灣沒有搶了美國的利潤，而是賺該賺的錢，重要的是上下游合作關係，不管工廠擺在哪，合作的關係不會改變，這對台美之間絕對是正面的，對台積電是好事情。



美國商務部15日宣布將挹注66億美元補助金，支持台積電在亞利桑那州興建3座晶圓廠。而美國“財經內幕”（Business Insider）雜誌網站報導，即使台積電在亞利桑那州建廠，在可預見的未來，一些美國企業可能會繼續依賴台積電在台灣製造的晶片。



卓榮泰26日上午7點半，率“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啟明、“財政部長”莊翠雲、“衛福部次長”林靜儀等行政官員，赴台北君品酒店參加工商協進會舉辦“工商早餐會”，這也是卓榮泰上任後與工商界第一場早餐會溝通意見。吳東亮親自到酒店地下停車場迎接卓榮泰，並與卓一同步入會場，卓榮泰隨即也和與會企業家一一握手致意超過2分鐘，雙方互動氣氛良好。



工商早餐會參與的企業界人士包括，工商協進會榮譽理事長、王道商業銀行創辦人暨榮譽董事長駱錦明，榮譽理事長、台灣水泥董事長張安平，榮譽理事長、義美集團董事長高志尚，常務理事、晶華酒店集團董事長潘思亮，常務理事、華南金控副董事長林明成，常務理事、東京之星銀行董事長黃清苑，理事、英業達董事李詩欽，理事、法藍瓷公司總裁陳立恆，理事、台灣農畜產工業名譽董事長張裕屏，富邦金控副董事長曾銘宗，永豐金董事長陳思寬等人。