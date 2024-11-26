工商界為花東請命　振興觀光要先修復太魯閣

工商協進會常務理事、晶華酒店集團董事長潘思亮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月26日電（記者 鄭羿菲）台工商協進會常務理事、晶華酒店集團董事長潘思亮26日在與“行政院長”卓榮泰早餐會上建議，台灣應比照日本觀光立國的經驗，重新定義台灣的觀光業為出口導向的產業，政府應開放外籍實習生入台簽證工作，滿足觀光產業缺工問題。潘也為花東請命，4月花蓮大地震後，舉世聞名的景點太魯閣受損，政府要加緊腳步搶修交通。



工商協進會在與卓榮泰的工商早餐會後召開記者會，媒體提問，工商早餐會中有討論觀光產業議題，工商界代表給政府什麼樣的意見？特別是在兩岸觀光陷入僵局的情況下，工商界有否著重相關意見？



潘思亮指出，觀光產業其實是一個出口產業，只要更多國際觀光客進來就可以賺外匯。已故日本首相安倍晉三在2014年推動觀光立國後，日本的觀光產業也是從數兆日圓的逆差，變成2019年有4兆日圓的順差，2023年日本觀光順差更已高達5兆日圓，今年肯定會加倍。



潘思亮說，日本的第一產業是汽車業，就好似台灣的半導體業一樣，而觀光業已成為日本第二大出口產業，也帶領日本經濟的復甦。反觀台灣，我們的觀光逆差足足有新台幣4000億元。台灣要重新定義觀光產業為策略性的出口產業，就要參考日本做了幾件事，包括發展地方特色、日本少子化缺工，從2014年開放了5年外籍實習生簽證工作，現在日本的餐廳、旅宿業很多外籍工作者，造就日本觀光業帶領經濟復甦的情況。因此，我們建議政府鬆綁目前在台灣的外籍學生、外籍實習生的限制。



潘思亮也說，台灣舉世聞名的觀光景點是太魯閣，在4月3日的大地震後，太魯閣目前還在修復中，請政府加緊腳步，全力搶通太魯閣周邊交通與景點。



卓榮泰26日上午7點半，率“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啟明、“財政部長”莊翠雲、“衛福部次長”林靜儀等行政官員，赴台北君品酒店參加“工商早餐會”，這也是卓榮泰上任後與工商界第一場早餐會溝通意見。吳東亮親自到酒店地下停車場迎接卓榮泰，並與卓一同步入會場，卓榮泰隨即也和與會企業家一一握手致意超過2分鐘，雙方互動氣氛良好。



工商早餐會參與的企業界人士包括，工商協進會榮譽理事長、王道商業銀行創辦人暨榮譽董事長駱錦明，榮譽理事長、台灣水泥董事長張安平，榮譽理事長、義美集團董事長高志尚，常務理事、晶華酒店集團董事長潘思亮，常務理事、華南金控副董事長林明成，常務理事、東京之星銀行董事長黃清苑，理事、英業達董事李詩欽，理事、法藍瓷公司總裁陳立恆，理事、台灣農畜產工業名譽董事長張裕屏，富邦金控副董事長曾銘宗，永豐金董事長陳思寬等人。