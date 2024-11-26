兩岸共打有阻礙？台官方：司法互助有往來　

藍委張智倫主持“公私協力打擊詐騙公聽會”。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》自2009年簽署生效迄今，中國國民黨籍“立委”張智倫今天質疑，自民進黨政府執政，兩岸交流停擺，兩岸共打成效可議，是各界需要關注的地方。“法務部”國際及兩岸法律司調部辦事主任檢察官梁光宗今日表示，分為共打協查與司法互助，在司法互助、調查取證方面是有持續合作，也有文書往來，會持續精進、深化合作，對打擊犯罪會有很大幫助。



張智倫認為以往還能透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》（簡稱“兩岸共打”）替案件找到突破口，但現在兩岸不交流，面對境外犯罪多數沒輒，更何況台灣詐欺罪刑罰也過低，號稱詐騙天堂，而“數發部”也讓民眾看不見實際打詐作為，無從遏止詐騙問題。此外也有媒體報載，約6至7成的台灣詐騙集團首腦藏身大陸，更凸顯兩岸共打機制的重要性。



張智倫、吳宗憲、林沛祥辦公室今日在“立法院”召開“公私協力打擊詐騙公聽會”，邀集“行政院”打擊詐欺指揮中心執行秘書黃國師、“司法院”刑事廳調辦事法官呂煜仁、士林地檢署主任檢察官羅韋淵、“警政署”刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆、旭聯資安公司總經理郭崇信、台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋、天晴和永國際商務法律事務所資深律師王琇慧、銀行商業同業公會全國聯合會秘書吳佳澤，以及虛擬通貨商業同業公會、台灣虛擬資產反洗錢協會、幣安交易所等單位。



針對兩岸共打機制目前的運作，梁光宗在會中表示，分為共打協查，比如兩岸司法人員一同合力查案，這部分還需要兩岸進一步交流溝通。另一部分司法互助，則是都有持續進行，包括調查、取證等，互相提供訊息、函文也都有交流互助合作。

