葛如鈞：台積電有尖端技術　不受特朗普影響

藍委葛如鈞接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普將重返白宮執政，他選前曾提出台灣搶走美國的晶片產業生意，造成台股、台積電股價動盪。中國國民黨籍“立委”葛如鈞向中評社表示，特朗普在語彙及用詞上，可能讓很多人感到緊張，但特朗普還沒上任，還要看上任後的實際作為。至於是否擔心技術被搶走？他認為別緊張，遍地開花之餘，創新的根本還是必須牢牢抓在自己手上。



AI產業專家出身、人稱“寶博士”的葛如鈞在“立法院”接受中評社訪問表示，台灣在世界舞台的角色非常重要，這也是美國民主黨、共和黨都有的共識，必須維護區域和平、穩定台灣，持續往世界領先的科技創新。他認為不用自己嚇自己，特朗普第一任內其實在某種程度上，是支持台灣晶片產業到美國落地。



葛如鈞說，共和黨的立場是支持讓更多台灣企業、台積電，到美國製造生產，且正在進行中，因此有美積電、歐積電、日積電等，在技術交換與交流上是不可逆趨勢。台積電有最尖端的技術、先進製程，也有成熟的創新發展，他認為不會因特朗普上任後，產生太大影響。



他說，當然特朗普在語彙用詞上，可能讓大家覺得緊張，但特朗普還沒上任，特朗普是善於談判的性格，選前的發言或許只是起手式，特朗普重視國際關係地緣政治，以及美國本地產業的發展，還有國際技術如何交流。因此特朗普最終會用什麼方案？還要再看，並有賴台、美雙方的智慧。



葛如鈞還說，其實特朗普英文全文用詞上，也沒大家認為那麼嚴重，特朗普是先說台灣晶片做得非常好，但卻拿走這項產業生意。這英文用詞與中文的力度強烈並不同，台灣不用自己嚇自己，應思考如何於與特朗普團隊溝通協作，讓關係更密切。



記者問，外界認為台灣可能發生戰爭危險，美國是否因此想將台積電技術搬移？



葛如鈞說，一個技術成熟、遍地開花，是自然發生的必經之路。比如特斯拉執行長伊隆‧馬斯克，也是將特斯拉電動車工廠，設在美國以外的地方。雖說會面臨競爭，但重點在於台積電本體能否持續牢牢握住創新，這才是根源，根源才是一切，台灣不會因此失去角色。