許舒翔：持續完善考選制度與文官體制

台“考試院副院長”被提名人許舒翔。（中評社 俞敦平攝） 院會現場。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月26日電(記者 俞敦平)台“考試院副院長”被提名人許舒翔今日於“立法院”審查報告中強調，“國家”考試是人才垂直流動與公平就業的重要工具，並提出未來方向，包括解決地方高階職缺不足、強化文官國際訓練及引入心理測驗等，持續完善考選制度與文官體制，回應時代需求。



“立法院”全院委員會26日審查“考試副院長”被提名人許舒翔。許為前雲林縣縣長許文志長子、其胞弟為中國國民黨籍前“立法委員”許舒博。2016年大選時出任蔡英文雲林後援會總會長。2024年5月，獲賴清德提名為“考試院副院長”。許先後任職環球科大校長、“考選部部長”職務。



許舒翔指出，“考試院”在憲政架構中扮演著不可或缺的角色，負責公務人員及專業技術人員的甄選與保障。這些人才是政府治理的核心，不僅承擔政策規劃與執行的任務，更直接影響“國家”發展與人民福祉。他強調，健全的考選制度是確保文官體制高效運作的重要基石。



在報告中，許舒翔回顧了個人在教育行政及考選行政領域的專業經歷。他曾在大專校院負責教育行政，並於2016年轉任“考選部”政務次長，隨後於2019年出任部長。他表示，過去八年專注於考選改革，深刻體會到教育、考試及用人三者間的緊密關聯。他致力於加強與各界合作，以提升考試效能，推動數位化轉型，並使“國家”考試更具適應性與公平性。

