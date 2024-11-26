全台產量第三　王惠美推首座公營肉品加工廠

彰化縣肉品市場新設加工廠舉辦啟用剪綵儀式。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月26日電（記者 方敬為）彰化縣為全台第三大豬肉產區，為維護食品安全，推動畜產轉型，縣府在彰化肉品市場內打造全台第一座公營肉品加工廠，今天正式啟用，中國國民黨籍縣長王惠美主持剪綵儀式，強調彰化縣身為農業大縣，有恪守食品安全的責任，透過新建肉品加工廠增加冷鏈保存、分切加工等設施，能確保本土豬肉品質安全無虞，消費者選購彰化健康豬就對了！



彰化縣養豬場646場，飼養76萬3283頭毛豬，為全台產量第三大產區，僅次於雲林縣和屏東縣，每年產值達新台幣百億餘元，但先前歷經政府開放進口含有萊克多巴胺的豬肉，一度引發消費者採購疑慮，進而影響彰化豬肉市場買氣。彰化縣政府為此祭出商品認證措施，並著手升級彰化縣肉品市場加工設施，多管齊下，強化彰化豬肉產業發展。



彰化縣肉品市場26日舉辦新建肉品加工廠啟用儀式，縣府興建2層樓建坪約670坪的肉品加工廠，並整修約120坪現場廠房，規劃作為肉品預冷室、分切室及加工室等設施，確保完善肉品生產冷鏈工作。包括王惠美、“農業部”畜牧司長李宜謙、國民黨“立委”謝衣鳳、各鄉鎮市農會代表一同剪綵啟用。



王惠美表示，彰化是全台第三大豬肉產區，彰化肉品市場一直以來較欠缺的就是加工及冷鏈儲藏，縣府團隊自2022年的時候就提出相關申請，花了近2年的時間，感謝“農業部”補助新台幣8995萬元，縣府自籌款4052萬元，投入總經費共計1.3億元，完成冷鏈加工廠，未來肉品的食安品質可望大幅提升。



王惠美強調，縣府持續推廣彰化健康豬，希望讓鄉親能夠放心食安問題，豬肉的相關加工也利用這個場域，讓附帶價值更高，在第一時間冷凍處理也是最完善衛生，歡迎所有鄉親養豬戶有需要的話，彰化肉品市場可以提供最好的服務。



謝衣鳯表示，非常感謝彰化縣政府王惠美縣長縣府團隊願意加速進行，增加台灣豬的附加價值，提升彰化畜牧業的競爭力，相信這是一個好的開始，也是對於未來畜牧業的永續發展非常重要的轉型。