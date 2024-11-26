苗栗大湖草莓盛產　鍾東錦邀遊客泡湯嚐鮮味

鍾東錦今日出席苗栗草莓文化季宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗11月26日電（記者 盧誠輝）又到了一年一度的苗栗大湖草莓盛產季節，無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日出席宣傳記者會時表示，苗栗縣種植草莓的面積達521公頃，面積和品質都是全台首屈一指，他邀請全台遊客趁草莓盛產的季節，來一趟輕旅行，到苗栗泡湯嚐鮮味。



苗栗縣大湖地區農會今日舉辦草莓文化季宣傳記者會，包括鍾東錦、農糧署北區分署副分署長黃怡仁、苗栗區農改場長呂秀英、國民黨籍苗栗縣議員劉美蘭、大湖鄉代會主席謝見德、苗栗縣府農業處副處長蔡政新、農會理事長劉興政、常務監事范鼎房、總幹事徐欽志等人都到場出席。



鍾東錦指出，目前又進入草莓盛產季節，苗栗縣種植草莓的面積達521公頃，面積和品質都是全台首屈一指，產地以大湖、獅潭及卓蘭為主，其中大湖約獨占400公頃，因此素有“草莓之鄉”美稱。大湖草莓品種以香水為大宗，顆粒大、口感紮實且風味佳，另有豐香、美姬、白草莓等品種，亦深受消費者青睞，盛產季從12月中下旬開始到明年4月。



鍾東錦提到，苗栗縣府今年還特別補助推廣新品種黑鑽、優雪和錦香草莓等品種，其中黑鑽草莓顏色像寶石紅，甜度高；優雪草莓病蟲害少、抗病性強、耐熱性佳，形狀呈漂亮的錐形果，甜度高；錦香草梅則是抗萎凋病佳，歡迎全台遊客一起到苗栗來一趟輕旅行，除了體驗採草莓的樂趣與品嚐新鮮草莓的鮮味外，也可順道到泰安鄉泡溫泉。



苗栗大湖地區農會總幹事徐欽志指出，今年由於受颱風影響，草莓種植時間稍晚，目前大湖地區的草莓已經陸續進入產季，近5成果園已經開始結果，農會預估12月中旬會進入草莓盛產期，他建議全台遊客不妨提早安排聖誕節、元旦假期到大湖採草莓，由於11月中旬後氣候開始轉涼，首批大湖草莓結果狀況良好，要搶先品嚐的民眾，可以開始規劃遊程，來趟大湖草莓之旅。