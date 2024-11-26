特朗普新任兩首長來頭大　蔡正元：戴好鋼盔

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電／美國總統當選人特朗普財經內閣人事陸續公布，選定避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）出任財政部長，金融服務公司“費茲傑羅集團”執行長盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長。對此，前“立委”蔡正元25日在政論節目表示，這兩人都是現今一等一的操盤手，貝森特曾操盤擊潰英鎊，幾天內大賺十億美元。盧特尼克會以關稅為工具，平衡中美貿易順差，其他國家面對他們都要綁好安全帶、戴好鋼盔。



盧特尼克是金融服務公司費茲傑羅集團（Cantor Fitzgerald）執行長。費茲傑羅集團與加密貨幣公司Tether合作密切。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元25日在政論節目《全球大視野》表示，特朗普上任後要驅逐非法移民、繁榮經濟，繁榮經濟底下才會談到對中國大陸貿易、關稅、中美競爭的問題，而特朗普與拜登不一樣，不會為了打擊中國大陸，結果自己也沒好處。



蔡正元說，雖然特朗普的其他官員都亂用一通，但財政、商務部長可能是當今數一數二的部長。貝森特當年擔任“索羅斯基金公司”倫敦辦事處負責人，操盤擊潰英鎊，幾天內賺了10億美元，打垮英國內閣，當時年紀還很小就有這種本事，是非常有名的危機、地緣政治操盤手，也是財政、貨幣一等一的操盤手。



蔡正元示警，面對貝森特這種財政部長，中國大陸和其他國家真的都要綁好安全帶、戴好鋼盔，他會是談判上很難搞的人物。



蔡正元指出，準商務部長盧特尼克也是一流好手，會用關稅跟中國大陸討價還價，但關稅只是工具，重點是要平衡中國大陸對美國的順差，這兩個人都是操過大盤，見過大風大浪、經過多次金融危機不倒的人物。



對於外媒預判特朗普2.0未必會強硬抗中，蔡正元也說，衹有強硬抗中會有好處時，特朗普才會抗中，特朗普要的是美國能得到利益，短時間內就會創造特朗普繁榮，而美元會上漲，是因為特朗普放話會對所有國家課稅，因為美國對全世界都是逆差，只要逆差縮小美元就會上漲，這是基本判斷。



貝森特生於1962年，在1991加入索羅斯基金管理公司最終成為倫敦辦事處負責人，1992年貝森特是團隊主要成員，他對當年“黑色星期三”英鎊崩潰的押注，為公司贏得了超過10億美元。