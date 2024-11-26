張啓楷問外媒報導官官相護　許舒翔一時支吾

民眾黨委員張啓楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月26日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨籍“立委”張啓楷今日在“立法院”全院委員會今日審查台“考試院副院長”被提名人許舒翔時，聚焦於近期“勞動部”職場霸凌事件引發的國際關注。張啓楷舉出新加坡《聯合早報》重批台灣官僚文化，指其包庇濫權官官相護、結構性問題根深蒂固，也重創台灣人權形象。許舒翔面對這提問一時支支吾吾不知如何回應，過了一會才回說法制的不足部分，要想辦法再努力來補足。



“立法院”全院委員會26日審查“考試副院長”被提名人許舒翔。



近期“勞動部”傳出39歲吳姓公務員因遭職場霸凌自殺，引爆社會輿論。新加坡《聯合早報》等國際媒體對此高度關注，批評台灣政府部門存在根深蒂固的官僚霸凌文化，並形容“勞動部”等單位是“地獄職場”。文章指出，不僅基層公務員求助無門，管理者更在問題曝光後採取包庇、掩蓋的態度，讓台灣重視人權的形象備受質疑。



張啓楷在今日的審查中，就以該篇報導詢問許舒翔。張啓楷指出，該篇報導中提到台灣官僚霸凌問題已“丟臉丟到國外”，並強調這對台灣的人權形象是重大打擊。當張啓楷直指相關法規形同虛設、無法保障基層權益時，許舒翔明顯顯得猶豫回答的支支吾吾，數次無法立即針對提問作答。當被問及如何補足“反霸凌安全網”的漏洞時，他僅表示未來將“積極協助院長”處理相關議題，但未能提出明確的計劃或時間表，讓張啓楷多次追問：“既然法有問題，為什麼多年來不曾修正？”



張啓楷更點出吳姓公務員長時間超負荷工作的細節，直指現行法規對公務人員的保護措施未落實。許舒翔雖然承諾未來會研議修法，但回應中多次重複法制不足的老問題，未能針對張啓楷提出的“法則缺失”與“執行力薄弱”進一步解釋。



質詢後段，張啓楷引用前“勞動部長”何佩珊的言論，提及當今文官體系內可能存在的“不可思議的邪惡與陋習”，要求許舒翔表態是否認同。許舒翔的初步回應顯得遲疑，強調自己過去在考選部工作時未見類似現象，並稱同仁多數積極且敬業。張啓楷隨即追問：“那為何仍有這麼多霸凌事件曝光？難道不是制度性問題？”許舒翔的回應仍持續避重就輕，僅提到現代領導方式應以溝通代替命令，但未正面回答文官體系是否存在“邪惡”的問題。



最後，張啓楷強調，台灣目前對公務人員的保障制度如《公務人員保障法》內容過於空洞，缺乏實質的法則與執行力。他建議應增設具體條文，例如加強對職場霸凌的處罰、完善吹哨者保護機制，並強調主管升遷制度應評估其領導能力，避免“霸凌文化”從上而下蔓延。對此，許舒翔承諾將全面檢討現行法規並強化執行力。