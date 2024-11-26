反職場霸凌　鍾東錦下令全面清查苗栗各機關

鍾東錦今日在縣務會議中重申反對職場霸凌的立場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗11月26日電（記者 盧誠輝）近期台灣社會各界關注“勞動部”疑因職場霸凌而導致公務員輕生的不幸事件，無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日主持縣務會議時再次重申堅決反對職場霸凌的立場，鍾當場要求縣府及所屬機關、學校全面清查內部是否有類似情況發生，並呼籲公務員勇於投訴，縣府一定會善盡調查責任，做出適當處分。



苗栗縣政府今日召開第44次縣務會議，鍾東錦聽取各局處首長簡報。針對近期“勞動部”勞動力發展署公務員疑遭職場霸凌輕生事件引發眾怒事件，鍾在會議中強調他堅決反對職場霸凌的立場，呼籲公務員若遭遇職場霸凌，應勇敢表達，受委曲也可以具名投訴，縣府一定會善盡調查責任，並做出適當的處分。



鍾東錦指出，人和人相處難免有磨擦，對於長官的領導統御方式，每個人的看法也不一樣，縣府應藉此機會全面檢視各局處與所屬機關的職場是否和諧。鍾認為，每個人都有情緒，希望同事間相處能盡量相互體諒，但他知道每個人的成長背景不一樣，情緒爆發點和忍受程度也不相同，但仍希望同事間能互相友善對待。



鍾東錦強調，公務員若遭遇職場霸凌應勇於投訴，縣府會保護員工，並積極介入瞭解事情始末，他也要求縣府及所屬機關、學校全面清查內部是否有類似情況，防患未然，避免類似憾事再次發生。