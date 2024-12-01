楊應超：馬斯克影響特朗普　台灣壓力會更大

科克蘭資本董事長、國民黨不分區“立法委員”被提名人楊應超。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月1日電（記者 楊騰凱）熟知美國產業生態的科克蘭資本董事長楊應超接受中評社專訪時表示，特斯拉執行長馬斯克加入特朗普政府團隊，一定會對美國政策產生很大的影響，馬斯克在中國大陸的生意很大，想都不用想一定會以中國大陸優先，台灣面臨的壓力只會更大。



楊應超在台北出生，國中起就隨父母移民美國亞利桑那州，在美國居住超過40年，深入瞭解美國平民、企業、學界文化。楊應超具美國普度大學電機工程碩士學位，曾任巴克萊銀行及花旗環球亞洲區董事總經理和亞太區科技首席分析師、瑞士信貸董事和首席科技硬體分析師、高盛證券科技分析師等，曾相繼被《機構投資者》《金融時報》《亞元雜誌》等評選為全球第一科技硬體分析師、亞洲第一分析師。



楊應超現為科克蘭資本董事長、國民黨中評委、國民黨不分區“立法委員”被提名人，國民黨現有13席不分區“立委”，楊應超排序第18位。



外傳特斯拉執行長馬斯克曾基於“地緣政治”風險考量，要求其旗下企業“Space X”的台灣供應鏈外移。如今馬斯克加入特朗普執政團隊，執掌美國政府效率部，其思維會不會影響特朗普政府的政策？

