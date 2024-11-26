幼貓墜樓受傷　新北動保處緊急手術救回

幼貓疑似從2樓摔落，上顎因強烈撞擊出現裂傷。（新北市動保處提供） 中評社台北11月26日電／新北動保處10月接獲通報，有幼貓疑似從2樓摔落受傷，動保處立即派員救援。經檢查發現幼貓口腔內上顎因強烈撞擊造成上顎裂開，經2週的術後照顧，幼貓“PoPo”順利康復，目前順利被認養，找到溫暖歸宿。



通報的民眾鄧小姐說，在新北市土城住家前發現這隻幼貓，疑似從樓上摔下，受傷後無助地在路邊，於是趕緊通報請求協助。經獸醫師黃繼霆檢查，這隻約7週大的“PoPo”雖全身無明顯外傷，X光檢查也無骨折，但口鼻出血，口腔檢查發現其上顎因強烈撞擊出現裂傷，安排氧氣治療並觀察一晚，隔天一早進行修補手術。



由於幼貓體型較小、口腔狹窄，手術使用了頭戴式醫用放大鏡與顯微手術器械，精細縫合裂傷。經過兩周照護，傷口順利癒合。康復後一周，幼貓順利被有緣人收養，迎來幸福的新生活。



新北市動保處指出，新北市是友善動物城市，動保處各動物之家獸醫師致力為傷病動物提供細心的醫療照護，讓受傷的犬貓得到妥善照顧與最佳的動物福利。每隻毛寶貝都期望等待有緣人帶牠回到溫暖的家庭。動保處呼籲大家一起支持認養不棄養，愛牠就要養牠一輩子，使街頭不再有流浪動物，希望毛寶貝們都能找到幸福歸宿。