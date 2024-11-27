鄭繼文：美改台海戰略因被大陸無人體系震撼

資深軍事媒體人、亞太防務雜誌總編輯鄭繼文。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月27日電（記者 方敬為）美國印太司令帕帕羅（Sam Paparo）19日對其先前提出的無人機台海作戰計劃改口稱，單靠無人機並不足夠。資深軍事媒體人、亞太防務雜誌總編輯鄭繼文接受中評社訪問表示，觀察2024珠海航展內容，中國大陸的無人體系發展已達到相當成熟的地步，美國若在台海採無人機作戰，未必占便宜，研判帕帕羅改口有相關意識。



帕帕羅曾對台海衝突作戰提出“地獄景象”（Hellscape）計劃，宣稱若解放軍攻台，將部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和無人飛機，抑制解放軍行動，為台美及其夥伴部隊爭取全面反擊的時間。不過，其在19日於美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）的一項訪談中表示，美軍在有限空間中可使用無人機，但若在太平洋地區與解放軍發生衝突時，仍需維持空中和海上優勢，此時僅有無人機並不足夠。



鄭繼文認為，帕帕羅調整其“地獄景象”計劃，或許與中國大陸近年在無人體系的發展及應用上突飛猛進有關，今年珠海航展他有去參觀，看到許多有關無人機的展示品項，不只機型多元，包括自殺無人機，以及各種輕型、中型、大型的無人飛行器，此外，在科技及指揮系統層面也相當完善，換言之，美國要在台海衝突情境之下採取無人機、艦作戰，並無法占便宜，反而解放軍可能才是在相關領域應用更有優勢的一方。



鄭繼文指出，這次珠海航展，中國大陸可說是展出了所謂的“低空經濟”，它涉及的面向非常之廣，不止大家最常拿出來比較的各類型無人機，還包括相關的產業、軟體、硬體、行業相關的管理公司、法規保險等，大陸現在是以整體產業等級來發展。

