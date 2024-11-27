老闆愛去的高球場收攤　傳和高雄市府有內幕

資深的90歲球友陳天苔價值新台幣500萬元的會員證，停業後將成壁紙，大感不滿。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月26日電（記者 蔣繼平）高雄三大家族之一的陳家所經營的高雄高爾夫俱樂部，因與高雄市政府陷入租約糾紛，加上違規使用農藥遭市府強制回收用地並於月底點交，後續產生勞資爭議、消費權益的問題，並影響眾多球友，也扯出市府鬥陳家的各種傳聞，現場球友們議論紛紛，認為搞到最後大家都輸，沒人贏，只會招來民怨。



位於澄清湖畔、由高雄高爾夫俱樂部經營的高雄高爾夫球場，是南台灣歷史最悠久的球場，1961年成立，擁有國際標準的18洞球道。若進果嶺打球，收費方式為果嶺費（假日新台幣2635元、平日2090元）、桿弟費670元、球車費370元，大約要花3千多元。不過俱樂部對面的練習場收費則十分親民，40元就可以換得30顆小白球，一般民眾都可以來練打。



原本高雄球場公告24日停止營業，不過26日仍有員工持續到場上班，現場員工說“因為還是有領薪水，繼續來維持環境。”至於月底市府要來點交，員工則回答“也不知道到時情況會怎樣發展，再說了。”



26日下午練習場約有30多人進場練打，對於球場要停業的事，眾人均感到十分不滿。在場最資深的90歲球友陳天苔持有的會員證，58年前花250萬元購入，現已漲到超過500萬元，若球場停業，瞬間變成廢紙一張，讓他相當無奈。陳天苔也說“蓋那麼多公園幹嘛？浪費這麼好的球場，市府會不會太強硬？”



現場打球的球友並非都是會員，但都把打球當成休閒活動，不乏許多企業老闆、退休人士、甚至還有日本人。一名黃姓球友指出，經營的陳家自從三代、四代接手後，根本無心經營，也不與市府好好溝通，搞到最後停業，根本三輸，消費者輸、員工輸、市府引發民怨一樣也輸。

