中評鏡頭：高雄高爾夫球場的蔣介石像有典故

高雄高爾夫俱樂部內有一座蔣中正銅像。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月26日電（記者 蔣繼平）高雄三大家族之一的陳家所經營的高雄高爾夫俱樂部，因與高雄市政府陷入租約糾紛，加上違規使用農藥遭市府強制回收用地並於月底點交，產生勞資與消費爭議，躍上媒體版面。實地走訪球場，占地60公頃的場地環境優美良好，並豎立一尊保存完好的蔣中正銅像，原來背後有一段小典故。



西元1950到1960年代，是台灣高爾夫球運動萌芽的時候，前高雄市長陳啟川與愛好者籌資在澄清湖畔成立高雄高爾夫球場，因為資金不足，無法順利開闢18洞的標準球場，因此先開闢前9洞，並於1961年成立。不過陳啟川遭人舉報利用公務時間去打小白球，此事驚動蔣中正到高雄一探究竟，沒想到蔣中正對發展高爾夫相當感興趣，認為可在國際運動上受到重視，經陳啟川介紹後得知球場尚缺9洞才可成為標準球場，隨後協助闢建，派遣軍方堆土機幫助完成標準的18洞球場。



根據陳家後代的陳田圃在媒體上公開回憶內容指出，當年蔣中正還下一道命令“外交部”人員都要學會打高爾夫”，藉此拓展台灣在國際運動上的地位。因為有這段因緣，台灣不少公共場域的蔣中正銅像被拆，陳家後代力保銅像，因此繼續留在球場內。



在當時台灣省政府的支持下，高雄高爾夫球場擁有國際標準的18洞球道，是南台灣歷史最悠久的球場，球道配合地形起伏變化，18洞全長7000碼，相當具有挑戰性，會館2樓還有視野極好的景觀餐廳並提供餐點，附近也有圓山大飯店，且鄰近市區，機能方便。