胡瑞舟：蔡的援烏說和賴不同調更不利台

政治大學台灣安全研究中心副主任、陸軍退役少將胡瑞舟接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月27日電（記者 張穎齊）蔡英文23日在加拿大的哈利法克斯國際安全論壇發表演說時表示“美國應優先幫助烏克蘭”，引發議論。政治大學台灣安全研究中心副主任、陸軍退役少將胡瑞舟接受中評社專訪表示，蔡英文的援烏說並不利台海安全，蔡並未循賴清德的思維去做，確實令人費解，而賴是希望提高軍費抗中，賴520及雙十節演講都出言挑釁，也不利台海安全，但應會受到美國的約束、收斂點。



胡瑞舟表示，不解蔡英文為何有此發言，照理說美國共和黨當選人特朗普都說美國優先，那台灣領導人更該以台灣優先才對，為何蔡英文卻說台灣可以等一等？且和特朗普的態度也不一致，特朗普是希望降快結束俄烏戰爭，因此蔡此言滿耐人尋味，並非台灣的戰略主軸路線，倘若要優先支持烏克蘭，那台灣軍購是否也要緩一緩？



胡瑞舟，出生於台北市，美國紐約州立大學政治學博士、美國哈佛大學甘迺迪學院國家安全及國際安全高階行政主管班、美國亞太安全研究中心跨國安全合作高階主管班，陸軍退役少將。歷任英國皇家聯合國防研究所客座研究員、陸軍航空及特戰指揮部、陸軍第八軍團、“國防大學”少將主任，從軍生涯33年。



胡瑞舟表示，蔡、賴不同調，賴清德政府態度是希望盡快拿到美國軍購，面臨超過200億元美金的美軍購還延遲交件，賴政府有急迫需求，希望如期如質送到台灣，但蔡英文卻說要以烏克蘭優先，那台海不急嗎？眼前台海很安全、沒危險嗎？尤其正值賴清德上台，兩岸關係又急速惡化。

