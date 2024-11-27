胡瑞舟：台配合特朗普增加軍費也換不來協防

政治大學台灣安全研究中心副主任、陸軍退役少將胡瑞舟接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月27日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普選前曾要求台灣防衛支出要增加到占GDP的10%（目前約2.45%)。政治大學台灣安全研究中心副主任、陸軍退役少將胡瑞舟接受中評社專訪表示，台灣會配合繳保護費給美國，但不至於提高至10%，明年應會增加到3%、逐步增加，但也要瞭解到，特朗普是不會派兵協防台灣，面對大陸可能攻台，特朗普也只說增加關稅、沒說要協防，台灣對此要謹慎。



胡瑞舟表示，特朗普當選，就有媒體報導“立法院”預算中心統計2025年“國防部”公開預算執行的對美軍購項目，高達21項、總額高達7166億元新台幣，足見執政的民進黨政府有嗅到防務預算要提高的氛圍，面對特朗普的競選團隊認為台灣防務預算太低，認為台灣是搭便車、佔便宜，執政黨為此必須提高預算、繳保護費。



胡瑞舟，出生於台北市，美國紐約州立大學政治學博士、美國哈佛大學甘迺迪學院國家安全及國際安全高階行政主管班、美國亞太安全研究中心跨國安全合作高階主管班，陸軍退役少將。歷任英國皇家聯合國防研究所客座研究員、陸軍航空及特戰指揮部、陸軍第八軍團、“國防大學”少將主任，從軍生涯33年。



胡瑞舟說，但對於特朗普講要將防務支出提升至占GDP 10%，這非常困難，目前是2.45%，明年應會慢慢提升至3%，而要到5%已是緊繃，因連以色列也都只是4%多一些，因此10%可能性很低，且以目前“中央政府”總預算的額度來看，怎可能全都用在防務預算？不過隨著特朗普的要求提高占比，是必然趨勢，一定會增加。

