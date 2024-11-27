陳根德：兩岸同根同源應共揚中華傳統文化

中國國民黨籍前“立法委員”、桃園市大園區仁壽宮董事長陳根德。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍前“立法委員”、桃園市大園區仁壽宮董事長陳根德接受中評社訪問表示，他在淡出政壇接任大園仁壽宮董事長後，深感兩岸同根同源，道教更是一脈相承，因此今年3月特別率領所有董監事與志工同仁一起到大陸祖廟西山萬壽宮參拜，希望藉由加強兩岸文化交流來發揚中華傳統文化。



陳根德，元智大學社會暨政策科學系碩士，曾任國民黨籍桃園市議員、桃園市議會議長，1998年首次代表藍營參選“立委”並順利當選，後5連霸“立委”，被視為前“立法院長”王金平人馬，2020大選落敗後，專注在自己的生技事業，也熱心公益，目前是桃園市大園區仁壽宮董事長。



陳根德指出，江西省南昌市新建區西山萬壽宮是在東晉太元年間創建，至今已有1648年歷史，而大園仁壽宮則是在清道光年間從大陸分香來台供奉至今，也有187年歷史。西山萬壽宮是大園仁壽宮的祖廟，兩者同樣主祀感天大帝許遜（即旌陽祖師許真君），因此在他接任大園仁壽宮董事長後，就一直希望有機會能到西山萬壽宮祖廟進行文化交流。



他回憶，籌劃已久的祖廟參拜行程終於在今年3月成行，他率領35位董監事、志工及信眾搭機前往江西省，受到祖廟廟方人員的熱情歡迎與接待，兩家宮廟幹部也進行了深度的座談與交流，彼此分享對道教文化的發展與對各地信眾所帶來的影響，發現兩者個共同點與相似處非常多。

