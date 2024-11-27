介文汲：中美難題只剩經貿　台灣是談判籌碼

台前駐紐西蘭代表介文汲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月27日電（記者 鄭羿菲）美國共和黨總統當選人特朗普重返白宮後，中美關係會是什麼樣子？台前駐紐西蘭代表介文汲接受中評社訪問表示，對中國來說，來自美國的壓力、注意力都會減少，這是個好機會。特朗普的國際關係主軸是“不要佔美國便宜”，佔美便宜的國家不少於30個，中國只是其中之一。中美之間的難題就剩下經貿，而台灣問題基本上就是中美談判的一個籌碼。



介文汲說，特朗普雖任命對中鷹派的盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，可預見盧比歐只是貫徹特朗普意志的角色，過往的立場如何並不重要。在特朗普競選過程中力挺的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）則不同，特朗普與馬斯克都是講求實際利益，而馬斯克過往的中美台關係立場，也已經說得非常清楚了。



介文汲，政治大學外交研究所碩士、日內瓦國際關係學院多邊外交結業證書；曾任“外交部國際組織司長”、駐外辦事處主任、駐美代表處政治組組長、“經濟部”經貿談判代表辦公室副總談判代表、駐紐西蘭代表等，在外交系統有30年工作經歷。



介文汲接受中評社訪問表示，特朗普上台後的中美關係，需要放眼美國與整個國際關係來看，與拜登政府相比，美國方面來的壓力將大幅減輕，拜登政府主要是“拉幫結派”把美國擁有的影響力都結合起來圍堵中國，而特朗普的國際關係主軸則是“不要佔美國便宜”，沒有什麼盟友或敵人的概念，包括日本、韓國、歐盟、加拿大、墨西哥都在佔美國便宜，中國也只是佔美國便宜的國家之一，放眼望去可能不少於30個。



介文汲說，簡單來說，美國對中國的注意力、壓力都會減少，對中國來說是一個非常好的機會。特朗普25日為何表明要加徵中國商品加徵10%的關稅，中國2023年對美貿易順差約3000億美元，中美之間的貿易平衡，自然會是特朗普希望改善的目標，提升關稅正是要改善貿易逆差。

