匿名官員稱陸生團來統戰　賴士葆轟雞鳴狗盜

匿名官員稱陸生團來台統戰，藍委賴士葆痛批，令人不齒。（照片：賴士葆臉書） 中評社台北11月27日電／有媒體26日引述不具名官員報導，馬英九基金會27日邀請到訪台灣的陸生團多人具共產黨員身分等，就是來統戰。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆26日在臉書發文痛斥指出，他在“立院”為陸生團此行開過協調會，“教育部”、陸委會都樂見其成，團員背景也審查通過，如今匿名官員的放炮，是令人不齒的雞鳴狗盗行為。



馬英九文教基金會邀請大陸學生來台交流，27日抵台，成員中最受矚目的包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩。馬英九基金會25日說明行程規劃，9天8夜將與6所大學交流，還會參加棒球體驗營，馬龍也有望在校園參訪時展示球技。



賴士葆說，在馬英九邀請大陸學生訪台的前夕，居然有所謂的知情官員向綠媒透露，這個團幾乎都有共產黨相關黨員身分，包括奧運金牌馬龍與楊倩等，目的就是來統戰。



賴士葆表示，他於11月上旬在“立法院”召開此陸生訪問團的協調會，會中“教育部次長”葉丙成及陸委會的官員都秉持樂見其成的態度，而且所有訪問團員背景全都送到相關單位去進行審查，審查會都通過了，為何還有官員出來放炮，這種雞鳴狗盜的行為令人不齒！