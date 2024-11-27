美F-35優勢沒了？台退將：輸陸殲-35

帥化民。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／SpaceX、特斯拉（Tesla）的創始人與執行長馬斯克（Elon Musk）日前批評F-35載人戰鬥機，認為無人機才是空戰的未來。美國國防部與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司經過長期協商，下一階段的F-35聯合打擊戰機的採購達成初步協議，這批採購大約包含300架戰機。對此，退役中將帥化民26日表示，F-35是垂直起降的，身上等於帶了兩套引擎的能量，將來美國的空中優勢是要太空軍來擔任的，現在來拿F-35比解放軍的殲-35可能會輸。



根據防衛部落格（Defense Blog）報導，馬斯克是在他收購的社交媒體X平台（也就是推特），轉發了一段無人機群精心編隊的影片，然後留言稱“與此同時，一些傻瓜（idiots）仍在堅持製作F-35這種有人戰鬥機”。



根據《中時新聞網》報導，帥化民26日在政論節目《新聞大白話》中指出，美國航母艦上的F-18大黃蜂要退役了，才要補300架的F-35。F-35是垂直起降的，身上等於帶了兩套引擎的能量，將來美國的空中優勢是要太空軍來擔任的，現在來拿F-35比解放軍的殲-35可能會輸，還要面對殲-20。



對於馬斯克的批評，帥化民認為，“再去採購這300架F-35不是白痴嗎？這個批評不是沒有道理的”。