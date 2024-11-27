上海團名單已送申請　雙城論壇12月中登場

2023年雙城論壇在上海舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海市長龔正出席。（照片：台北市政府提供資料照） 中評社台北11月27日電／今年雙城論壇舉辦露曙光！據台媒報導，上海市政府近日已將代表團名單送給台北市政府，北市府已送名單給陸委會申請舉辦雙城論壇，預計在12月17日登場，上海訪團則將於16日來台、18日離台。



但《中時新聞網》報導，台北市府知情人士指出，兩市針對今年續辦雙城論壇已有一定默契，且持續討論當中，“上海團12月16日至18日來台也確實是曾經討論過的時間點之一，但事實是時間至今仍未拍板定案。”知情人士直言，仍有數個舉辦的時間點，兩市仍持續討論當中。



至於來台層級，由於去年台北市長蔣萬安親自出訪上海，上海市府派出副市長華源來接機。據瞭解，今年上海市政府可能會派副市長華源率團出席今年在台北舉辦的雙城論壇。不過傳出雙方仍在安排，不排除以視訊方式，讓蔣萬安與上海市長龔正透過視訊同框。



對此，台北市政府發言人殷瑋表示，雙城論壇相關細節，目前仍持續溝通規畫當中，北市府非常有信心今年能順利舉辦，也會秉持對等、尊嚴、善意、互惠的前提，與上海方交流互動。



今年雙城論壇舉辦一波三折，去年市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇，拋出“雙城好、兩岸好”，今年雙城論壇輪到台北市政府舉辦，不過原規畫今年7、8月舉辦，但因今年收到陸委會核准論壇主題、簽署MOU等已是8月25日，加上上海8月有假期、蔣萬安9月訪美、上海台辦又有人事異動，及10月台北市議會開議等，今年雙城論壇最後敲定12月舉辦。



原本外界質疑今年雙城論壇恐卡關，不過台北市長蔣萬安本周一赴議會總質詢時表示，突然說出“今年雙城論壇舉辦，我非常有信心”，甚至向質詢議員何孟樺說“今年會舉辦雙城論壇，議員拭目以待”，就是因為今年的籌辦進度已有進展。



今年雙城論壇主題訂為“新脈動、新未來”，並規畫友善交通、河川治理、文化觀光3個分論壇，也會簽署智慧醫療、與野生動物交流兩項MOU合作備忘錄。