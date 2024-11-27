劉德音：地緣政治很現實　不要把矽當護身符

台積電前董事長劉德音。(中評社 資料照) 中評社台北11月27日電／美國總統當選人特朗普重返白宮，美中對峙恐加劇。台積電前董事長劉德音26日表示，地緣政治是很現實，不要有把矽當護身符的想法。外傳美國希望台積電加速先進技術赴美生產，他認為最先進技術在美生產，可能賠上幾百億美元，最先進的產品在台灣製造，才是雙贏。



潘文淵文教基金會26日頒發潘文淵獎給劉德音，被問到特朗普對台灣半導體業的影響時，劉指出，首先是維持技術領先，半導體技術每2年會有一個大變化，當技術持續推進時，保持技術領先是安全的方法。



綜合台媒報導，劉德音表示，AI機會是全世界的趨勢，台灣有很多優勢，過去掌握到個人電腦機會，AI是個長期的趨勢，有很多應用，如今半導體又在啟蒙階段，年輕人能夠很有效參與改變台灣。



針對特朗普將對貿易順差國拉高關稅。劉德音認為，台灣企業賺的都是中間財，應不太會有影響，但目前特朗普的相關政策幕僚還未明確，存在不確定性，惟台灣半導體成功就是美國半導體的成功，台灣應可以放心。他表示，台灣是假訊息最多的地方，應該擔心自己怎樣團結，怎樣維持台海和平才是最重要。



劉德音提醒，地緣政治是很現實的事情，不要有把矽當成護身符的想法。國和國之間，尤其大國對小國，是國家利益推動。美國優先不會造成什麼災難，重點是台灣的利益是否與美國利益一致。在“國防”、經濟和科技等價值都類似。



至於外傳美國希望台積電加速先進技術赴美生產。劉德音說，把最先進技術移到美國，可能賠幾百億美元，將最先進的產品在台灣生產，才是雙贏。台灣半導體與美國半導體的利益基本上類似，台灣做製造、美國做設計，雙方互利互惠。