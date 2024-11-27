陸生團來台綠委不滿　陸委會：符合入境申請

陸委會副主委沈有忠。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月27日電（記者 黃筱筠）馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生，於今天到訪台灣，其中包含桌球傳奇名將、6面奧運金牌選手馬龍和射擊金牌楊倩。有媒體報導該團成員清一色為共青團團員、共產黨黨員，馬龍、楊倩也具有中共黨員身分。陸委會副主委沈有忠今天受訪時對此表示，我們是按照規定審查，希望按照申請內容活動。



媒體追問有什麼活動是有統戰目的？沈有忠表示，按照送件內容就是按照相關程序審查，目前申請內容活動沒有“國家安全”疑慮，只要符合入境申請我們都會受理。



民進黨“立委”沈伯洋今天受訪表示，現在法令規定衹有特定狀況下才會禁止他們過來，這是法律上疏漏，希望通過修法，陸委會修法後才能依法有據。



他表示，找不到法源之下，會變成在野黨攻擊的把柄，“立法院”首要之務就是要通過這些修法法案，讓執法單位於法有據。



馬英九基金會邀請包括北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大學師生來台，參訪團成員包括就讀北京體育大學的2016里約奧運、2020東京奧運男子單打桌球冠軍馬龍，以及就讀清華大學的2020東京奧運射擊冠軍楊倩。