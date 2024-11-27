特朗普將加關稅　郭智輝：對台企有一定影響

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月27日電(記者 俞敦平)台“經濟部長”郭智輝今日受訪時表示，面對美國可能調高進口關稅的政策，台灣企業已有因應對策，預估影響不大。他也重申政府對核電政策的立場未改變，未來將持續與產業界合作，確保經濟穩定與能源轉型進展。



“立法院”經濟委員會今天審查明年度政府總預算案關於“經濟部”及所屬單位部分，郭智輝受邀出席備詢，他在會前受訪時做出以上表示。



針對美國總統當選人特朗普日前在社群媒體上宣布，將對鄰近國家加拿大、墨西哥徵收25%的進口關稅，並對中國大陸加徵10%關稅，郭智輝說，此政策可能對台灣企業在墨西哥的運營產生一定影響。



郭智輝指出，目前政府已開始評估該政策可能對相關產業，特別是電子製造服務（EMS）產業的衝擊。他提到，許多台灣電子大廠在墨西哥的廠房多位於靠近美國的德州與新墨西哥州一帶。由於地理位置優勢，相關業者已經具備一定的營運對策，因此預計影響程度不會過於嚴重。他也補充，電動車等新興產業可能同樣受到波及，但業界已有應變計劃。



此外，談及近期工商界提出“核綠共存”的呼聲，郭智輝被問及“行政院長”卓榮泰是否可能對核電政策採取更開放的態度。他回應，“行政院”對於核電政策的立場並無改變，目前仍以既定政策為基礎，保持穩健推進。對於新核電技術的採用，政府強調將秉持謹慎態度，全面評估其可行性與安全性，確保能源轉型與環保需求並行。



郭智輝最後表示，政府將持續與產業界緊密合作，針對外部挑戰提出適當對策，確保台灣經濟穩定發展與能源安全。