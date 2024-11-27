郭智輝：2025聚焦能源轉型與科技創新

郭智輝。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月27日電(記者 俞敦平)台“經濟部長”郭智輝於“立法院”經濟委員會報告2025年度預算案編列及2024年度執行情形，強調以能源轉型、科技創新及中小企業支持為核心，推動台灣經濟可持續發展。



“立法院”經濟委員會27日審查2025年度“中央政府”總預算案關於“經濟部”及所屬單位預算部分，“經濟部長”郭智輝應邀赴會報告並備詢。



郭智輝指出，2025年度“經濟部”預算在稅入和稅出兩方面均較去年有所成長，顯示政府持續加大對能源轉型、科技創新及中小企業振興的政策支持，以促進台灣經濟穩定發展。



郭智輝表示，2025年度“經濟部”稅入預算編列為167.86億元(新台幣)，較前一年度增加6.98億元，主要來自台糖、中鋼、台鹽及漢翔等公營事業的股息紅利繳庫，金額達76.8億元；此外，智慧財產局與標準檢驗局的規費收入達53.62億元，而國際貿易署的財產收入則為16.36億元。上述收入來源反映政府在推動產業創新與經濟運作效率方面的成果。



郭智輝指出，在稅出部分，2025年度“經濟部”預算編列2134.11億元，較2024年度增長315.18億元。郭智輝指出，這筆預算涵蓋多項“經濟部”重要施政計劃，包括能源轉型、科技創新及公共建設等領域。一般支出項目增至1343.94億元，增幅達75.62億元，其中超過1000億元將用於撥補台電公司，以支持能源轉型相關政策。此外，政府也撥款推動住宅家電效率升級、屋頂太陽能設置、商業服務業節能補助及電動機車產業發展等多項計劃。這些措施將促進台灣能源結構的可持續發展，同時提升產業競爭力。