“海委會”宣傳費遭疑　管碧玲：部會排僅14

台“海委會主委”管碧玲接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月27日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”明年度總預算中，媒體宣導費總金額高達新台幣15億元，增幅約65%。其中“海洋委員會”的媒體宣傳費用也引起在野“立委”的注意，“海委會主委”管碧玲27日表示，“海委會”媒體宣傳明年度預算為3300萬元，增加約2倍多，因為“我們要幫海洋發聲”，在各部會排名也僅是14名。



中國國民黨籍“立委”牛煦庭忍不住諷刺道，管碧玲的臉書沒有花多少錢，就很有宣傳效果，要那麼多經費幹嘛？民進黨籍“立委”王美惠一聽管碧玲被稱讚，也在台下笑著拍手。管碧玲則回應，“海委會”的媒體宣傳預算完全沒有張揚她個人，若她的臉書效果這麼好，就不會被認知作戰打得那麼慘，這是兩回事，“海委會”的媒體宣傳是替海洋說話，我們沒有爛編。



“立法院”內政委員會27日邀請“海洋委員會主委”管碧玲列席報告業務概況並備質詢。



台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍質詢時問及，“海委會”媒體宣傳費用增加2.3倍以上，但與過去的文宣描述差不多，沒有太多變動，為何要增加編列費用？



管碧玲回應，因為海洋不會說話，我們要幫忙海洋發聲，海洋受到非常嚴重的傷害，而“海委會”的媒體宣傳預算，在整體部會中才排名第14名，會再向“立委”詳盡說明媒體宣傳費用的用處。



牛煦庭質詢時提議，“海委會”媒體宣傳費，應逐條都要有明確的KPI，不能讓大家不知道在做什麼。管碧玲則大力地稱讚，這是一個好主意。牛煦庭突然說，管碧玲的臉書沒有花多少錢，就很有宣傳效果。對此，管碧玲則認為是兩回事，“海委會”並沒有爛編媒體預算。