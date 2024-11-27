藍將鎖定她罷免　綠委吳思瑤：我很習慣了

綠委吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月27日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”準備面臨罷免潮，在台北內湖科技園區有團體發起罷免藍委、國民黨文傳會主委李彥秀的遊行，準備展開連署。媒體詢問國民黨可能第一槍就是要鎖定民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤。吳今天受訪說，每一次提到要罷免，大家都會劍指民進黨的幹事長吳思瑤，“我也很習慣了”。因為她是黨團幹事長，每天進行攻防，是他們的目標或者是他們眼中釘，但是她不會改變問政認真嚴謹。



明年2月1日“立委”就職滿一年之後，可能掀起罷免潮。由部分港湖公民所發起的“港湖公民除銹”活動，將目標瞄向李彥秀，被外界視為民進黨“大罷免潮”的第一槍。



吳思瑤說，避免罷免法修正案沒收了人民的罷免權，不管是在連署加嚴，或者是門檻提高，這兩個部分，我們認為都是加嚴人民公民權。民進黨黨團會全力捍衛人民的權利。至於個別的選區公民朋友要發起罷免誰，民進黨不會介入、我們都尊重，當然我們也呼籲要讓公民權行使。



她也說，都在一個理性可以公平的範圍裡去行使，民進黨對於罷免這件事情我們從來沒有，未來也不會主動去涉入、去做操控、去做影響。至於每一次提到要罷免，大家都會劍指民進黨的幹事長吳思瑤，“我也很習慣了”。因為她是黨團的幹事長，每天進行攻防，是他們的目標或者是他們眼中釘。



吳思瑤說，但是她不會改變問政的認真嚴謹，她也不會去輕忽地方服務，她在台北市的幾位“立委”當中是公民評鑒獲得優秀“立委”應當是台北市第一名，她對自己的問政專業非常的有信心。對於北投天母服務選區大家都叫她“有需要”，北投天母的選民們看到她就是“有需要”，因為知道任何的需求，找吳思瑤她會為大家做好服務。



吳思瑤強調，她對基層服務與問政品質非常有自信，更相信北投天母是一個充滿正能量的地方，所有報復性的政治行為，會止於我們的北投天母，她會繼續努力。