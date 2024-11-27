綠委關心台積電高雄佈局　郭智輝：確保用電

綠委賴瑞隆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月27日電(記者 俞敦平)台“經濟部長”郭智輝27日於“立法院”經濟委員會回應民主進步黨籍“立委”賴瑞隆提問時指出，台積電是全球唯一有能力將2奈米技術商業化的企業，顯示市場需求極為旺盛。郭智輝承諾，“經濟部”將與台電等單位協作，確保高雄廠的用電穩定及其他基礎設施支持，助力台積電加速產能佈局。



“立法院”經濟委員會27日審查2025年度“中央政府”總預算案關於“經濟部”及所屬單位預算部分，“經濟部長”郭智輝應邀赴會報告並備詢。



賴瑞隆首先指出，台積電高雄廠P1廠的進展超出預期，目前已提早至12月啟動裝機，並預計於明年第二季進行試產。賴瑞隆表示，P1廠的快速進展顯示全球對2奈米製程需求旺盛，並希望後續的P2至P5廠進度也能順利推進。



郭智輝回應指出，目前全球衹有台積電擁有足夠技術與信心，能夠將2奈米技術實現商業化。台積電高雄廠的提早進程，正是因應市場需求的具體成果。郭智輝表示，“經濟部”將全力支持台積電，協助其加速填補全球市場對高階製程的需求。



談及台積電高雄廠所需的電力保障，賴瑞隆提到高雄目前是全台供電最充沛的縣市，擁有三座主要電廠，並正在建設新的燃氣電廠。他強調，完善的供電能力為台積電及其供應鏈提供了穩固基礎，也希望“經濟部”繼續支持高雄在半導體產業鏈中的重要角色。



郭智輝回應，高雄電力目前不僅能自給自足，甚至有能力支援其他縣市的用電需求。他承諾“經濟部”將協調台電全力配合，確保供電穩定，並與地方政府緊密合作，滿足產業發展需求。



最後，賴瑞隆再次強調，台積電在高雄的發展不僅是企業需求的滿足，更是帶動地方產業鏈升級的契機。他呼籲政府在推動台積電2奈米計劃時，也應關注高雄的長遠利益與環境需求，進一步深化當地半導體與AI產業的整體競爭力。郭智輝則承諾將朝此方向努力，協助高雄成為全球半導體產業的重要樞紐。