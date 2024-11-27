郭智輝強調財產已申報　賴士葆：要查逃漏稅

藍委賴士葆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月27日（記者 黃筱筠）“立法院”成立“部會首長財產申報調查委員會”，此委員會被認為是針對“經濟部長”郭智輝而來，郭則重申其財產申報都已刊登在“監察院”的立場。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今天受訪表示，這是兩件事，委員會要查的是申報前是否涉及逃漏稅，郭的說法是混淆視聽。



國民黨要調查郭智輝財產，但郭智輝認為他的財產申報都刊登在“監察院”。賴士葆指出，這是兩件事，國民黨很多委員質疑郭智輝申報之前，已經轉移很大一部分財產，交由一家公司籌備處，都還沒有成立的籌備處，且交很少交易稅、契稅等，而這家籌備公司董事長是郭智輝兒子。



賴士葆說，如果把錢給兒子要課贈與稅，至少要課稅20%起跳，更高到50%，這是1%與20%差別。國民黨質疑逃漏稅問題，把錢賣給一家還沒設立公司，還只是籌備處，這樣可以嗎？



賴士葆強調，現在郭智輝申報的財產與之前財產轉移是兩回事，郭智輝是混淆視聽。



“監察院”昨天公告最新廉政專刊，“經濟部長”郭智輝財產申報破新台幣3億元，財產申報資料顯示，夫妻共同在屏東枋寮、北市信義持有7筆土地、9筆建物，存款達1億836萬元、持有旭晶、高毅及冠輝等非國內上市櫃股票，總值約8301萬元。另有基金受益憑證1259萬元、其他有價證券還有康師傅-DR 300萬元，還有兩張高爾夫俱樂部球證，加起來要價650萬元，其妻名下珠寶總價約162萬元及三筆保險。



債權部分，郭智輝則有8002萬元，分別為員工持股信託及借貸，另投資嘉品投資開發公司180萬元，島內上市櫃股票總值則有2326萬元，其中崇越科技股票2000張，已於去年12月22日完成信託。

