週刊再爆柯文哲8大金庫　民眾黨批編故事

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見，台媒《鏡週刊》今再爆料，檢廉查出柯有8大金庫密帳，所涉不法金額已逾新台幣億元。民眾黨27日上午發出聲明，指週刊靠記者幻想寫小說，以東拼西湊的消息編造故事，墮落至此令人遺憾。民眾黨重申，柯文哲從未侵占政治獻金。



民眾黨發出聲明表示，台北地檢署偵辦京華城案至今，已近3個月，每週透過鏡週刊放話，洩漏特定偵辦內容也不間斷，“檢察總長”邢泰釗說一套做一套放任不處理，破壞司法公信也敗壞官箴，民眾黨強烈譴責。



民眾黨批評，鏡週刊連最基本的舉證都做不到，毫無根據就將政治獻金扣連成不法所得，將協會、基金會做不當連結，靠記者幻想寫小說，將未經證實、東拼西湊的消息，編造故事後繼續透過其他媒體轉載，媒體第四權墮落至此，實在令人遺憾。



民眾黨重申，柯文哲從未侵占政治獻金，鏡週刊按理應一併檢視所有與政治人物相關的基金會，靠毀人名節、追殺在野黨的方式，已讓鏡週刊淪為“賴政府”的政治打手。



台媒《鏡週刊》今天報導，檢廉勾勒出柯文哲有8大金庫密帳，包括“總統”選舉政治獻金專戶、黨部政治獻金、木可公司、眾望基金會、新故鄉智庫協會、零用金、代號“A”及USB隨身碟帳冊的密帳，除先前查獲威京集團主席沈慶京行賄柯的1710萬元，又查出逾2300萬元賄款及侵占千萬元政治獻金，加上之前10大金主捐贈的政治獻金有被挪用，柯案累計不法金額已逾億元。