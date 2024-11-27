六都市長好感度第一　盧秀燕：繼續努力

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月27日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕獲台灣民意基金會六都首長好感度民調榜首，以45.7%居冠，她今天對此表示，感謝全台民眾的肯定，有好的成績是全體市民、市府團隊、市議會的功勞，不是她個人的功勞，會繼續努力打造台中幸福城。



台灣民意基金會25日公布“民眾對當今六都市長的欣賞與不欣賞”民調，結果顯示，台灣人最欣賞的六都市長，台中市長盧秀燕以45.7%一馬當先，民進黨籍高雄市長陳其邁與國民黨籍台北市長蔣萬安皆以27.7%並列第二、國民黨籍新北市長侯友宜17.9%第三、國民黨籍桃園市長張善政13.3%排在第四、民進黨台南市長黃偉哲10.4%敬陪末座。



台灣民意基金會董事長游盈隆說，六都是政治明星的搖籃，也是培養未來領導人的重要位置，受社會大眾矚目。盧秀燕目前的高人氣，非其他五都市長可比，囊括國民黨、民眾黨支持者和中性選民的青睞，連民進黨支持者也有2成7，相關發現強烈暗示盧秀燕已經羽翼豐滿，“將在台灣政治過程中展翅高飛”。



盧秀燕27日出席“軟埤仔溪水環境改善工程啟用典禮”，針對拿下六都首長好感度第一受訪表示，能獲得民眾的青睞，功不在我，而是全體市民、市府團隊及市議會的功勞，要大家共同努力，台中的好才會被全台民眾看見。



盧秀燕感謝全台民眾肯定台中市，她會繼續努力，讓台中市變得更好、更宜居、更幸福，台中市民的水準很高，各項的天然資源也很棒，再加上優秀的市議會與市府團隊，大家共配合，才讓台中繼續往幸福宜居的路上前進。