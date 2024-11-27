周玉蔻遭重判　張淑娟哽咽道謝

左起，藍委王鴻薇、張淑娟、律師吳漢成。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月27日電（記者 楊騰凱）媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前華航空姐張淑娟與中國國民黨籍台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店“滾床單”，被重判有期徒刑1年6個月。張淑娟今日現身舉行記者會，哽咽直呼被周的媒體強暴，希望不要再有人被如此霸凌。



周玉蔻、蔡玉真2022年於媒體節目上稱，1999年與時任“總統府”秘書長蔣孝嚴在晶華酒店開房間的是前空姐張淑娟，張淑娟當時聲淚俱下赴北檢提告。此案纏訟近2年，昨天判台北地方法院重判周玉蔻、蔡玉真各1年6個月有期徒刑。



張淑娟今日在國民黨籍“立委”王鴻薇、代理律師吳漢成陪同下召開記者會回應判決結果。



張淑娟2022年赴北檢提高時全程緊戴口罩，今日記者會則正面面對媒體沒有戴口罩，身上穿著華航空勤員外套，胸前別著華航頒發的飛鷹獎章。1988年張淑娟參加國際小姐競賽取得第二名，當時獲得華航頒贈象徵空服人員最高榮譽的金質鑲鑽飛鷹獎章。



張淑娟今日情緒比起兩年前提告時平穩許多，不過發言過程仍兩度哽咽。



記者會開始時張淑娟先深深一鞠躬，她說她要向每一雙溫暖的手道謝。接著張淑娟哽咽坦言，要不是有這些支持者，自己活不到現在。如果她父母還在世的話也承受不了，這是一個很慘痛的經驗，希望不要再有下一個被霸凌者。



張淑娟指出，這是電視媒體集體霸凌事件。周玉蔻在節目上說的人證、物證都被檢察官打臉。周玉蔻在法庭上一直向張道歉，甚至周知道官司要輸掉時，還寫信給律師求和解，約張淑娟喝下午茶。信中還說仰慕張，要幫張做節目。張則直接向律師表達不要和解。張淑娟說，“周玉蔻的媒體強暴了我，這場下午茶我怎麼喝？”



王鴻薇表示，此事對張淑娟身心造成極大創傷，張當時也有澄清，希望電視台停止報導與評論，但電視台卻不為所動。周玉蔻毀人名節已經罄竹難書，希望這事件讓周玉蔻得到應有教訓。



律師吳漢成說，希望這個判決可以引起社會對媒體言論及個人隱私界線的反思。當我們在討論言論自由的時候，也應確保傳播資訊的真實性，避免傷害被報導的對象。最後要呼籲周玉蔻、蔡玉真，如果兩位實際的態度就像在法庭道歉那樣真誠的話，就請兩位放棄上訴。這才是對張淑娟認錯的真誠表現，也對自己的行為負起責任。