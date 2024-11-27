陳玉珍批綠缺與陸溝通能力　造成兩岸僵局

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月27日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”陳玉珍今日於“立法院”受訪時，批評民進黨政府無法有效與中國大陸溝通，導致兩岸關係冰凍，甚至危及台海局勢。



近日，馬英九基金會邀請7所大陸高校師生來台參訪，成員包括奧運乒乓球金牌得主馬龍和射擊金牌得主楊倩。綠營媒體引用台灣不具名官員的說法指出，該團體成員中有中國共產黨黨員及共青團團員，認為此次訪問具統戰目的。對此，民主進步黨籍“立委”、黑熊學苑創辦人沈伯洋今天表示，中方視所有交流為統戰的一部分，並強調不應將運動與政治割開看待。



對此，陳玉珍認為，重點不在於對方是否有“統戰”意圖，而是民進黨政府無法有效與大陆溝通，才是目前兩岸關係僵局的根本原因。



陳玉珍指出，兩岸執政黨無法直接溝通，導致許多問題無法解決。她舉例說，涉及台灣人在中國大陸的刑事案件或民事糾紛，由於兩岸官方缺乏對話管道，相關問題往往處於無解狀態，致使民眾的權益受到損害。她批評民進黨“把頭埋在沙子裡”，無視中國大陸由共產黨執政的現實，也無能力開啟與對方有效的交流。



對於訪台成員可能身份的指控，陳玉珍認為，若審查機關在過程中疏忽，導致不符合規定的人員入境，應究責相關單位。然而，若申請者已如實申報身份且經審查核准，則不應在事後指責對方。她呼籲政府檢討整個審查程序，而非透過不具名的消息來源進行“事後爆料”，損害政府威信。



陳玉珍進一步表示，兩岸關係的改善不應停留在形式上的交往，而是需要實質的對話與合作，類似與美國等國家建立的外交溝通機制。她強調，衹有透過穩健的溝通管道，才能降低兩岸間因誤判而引發的衝突風險，並為兩岸和平創造更大可能性。



陳玉珍最後呼籲民進黨政府展現執政能力，正視兩岸溝通的重要性，不應讓“統戰”的爭議掩蓋更深層的問題，也不應以政治操作取代應有的施政責任。