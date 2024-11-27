朱立倫高度肯定陸生團訪台　籲綠停止小動作

國民黨主席朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／應馬英九基金會邀請訪台的陸生團，今日上午抵台。中國國民黨主席朱立倫對此表示誠摯歡迎，也感謝馬英九對於兩岸青年交流的用心與貢獻。對於不具名官員涉嫌洩露陸生團成員個資並質疑對岸藉此統戰，朱立倫語重心長指出，阻擋兩岸交流，抹紅在野黨，不會改善兩岸關係，也不會讓台灣變好。朱立倫呼籲“賴政府”停止搞小動作，真正做些對“中華民國”未來有幫助的事！



國民黨今天罕見以朱立倫的名義發出新聞稿表示，陸生團抵台前夕，不具名官員特意洩漏訪問團員個資，但其實陸生具備中共黨員或共青團身分實在不足為奇。綠營藉此大做文章，顯然就是刻意要阻擋兩岸交流，並再次抹紅在野黨！此舉展現出民進黨的心態卑劣與毫無自信，令人深感不齒！



朱立倫強調，民進黨若只想繼續打“抗中保台”謀取政治利益，不希望兩岸交流，就請勇敢說出來！“賴政府”既然許可陸生團來台，就不應默許小動作阻檔兩岸交流！朱立倫呼籲徹查違反個資的放話者，不容許洩漏個資來做政治操弄。



朱立倫高度肯定陸生團來台，認為對深化兩岸關係、國際青年交流有正面幫助。國民黨主張“雙D戰略”，強化“國防”也要交流對話，才能真正的保衛台灣、確保區域安全。