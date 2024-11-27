市政水建設竣工　盧秀燕大力拉抬江啟臣

台中市長盧秀燕（右）與立法院副院長江啟臣互動熱絡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月27日電（記者 方敬為）台中市豐原區軟埤仔溪水環境改善工程今天竣工啟用，中國國民黨籍市長盧秀燕主持啟用典禮，特別感謝同黨的“立法院副院長”江啟臣爭取80%的補助經費，大大減輕市府負擔，稱讚江副院長很給力，相信未來能幫台中做更多事情。



江啟臣可能代表國民黨參選2026台中市長，盧秀燕大力讚賞，拉抬意味濃。



台中市水利局27日舉辦“軟埤仔溪水環境改善工程啟用典禮”，包括盧秀燕、江啟臣、市府水利局長范世億、地方議員里長等民代共襄盛舉，該工程全長1.5公里，貫穿豐原區、神岡區，流經7個里，自2022年10月動工，歷時2年，將軟埤仔溪環境去汙、美化，打造成水岸廊道。



台中市政府爭取水環境改善計劃，並獲“經濟部”水利署補助新台幣1億1700萬元及自籌3300萬元，總經費1億5000萬元辦理軟埤仔溪水環境改善工程，針對水質淨化、水域景觀、水利安全三大面向改善園區環境，工程於2022年10月開工，並於今年9月30日竣工，重塑“豐葦之原”的在地水岸記憶，展現水岸花都嶄新風貌。



盧秀燕表示，軟埤仔溪是台中市豐原區、神岡區非常重要的母親之河，但是常年以來部分河段乾涸無水，加上護岸破舊以及污水排放等問題，導致地方河岸環境髒亂、臭不可聞，因此市府在2022年展開水環境整治，投入新台幣1.5億元預算，改善溪流環境，成功扭轉負面情況，展現豐原水岸花都嶄新風貌。



盧秀燕特別感謝江啟臣協助爭取中央水環境改善計劃補助經費1.17億元，江副院長很給力，一口氣爭取到80%的補助款，市府只要自籌3000萬元，大幅減輕財政負擔，顯見江對選區建設的重視，以及對台中發展的付出，相信未來能幫台中做更多事情。



江啟臣則強調，他負責爭取經費，但也要有好的執行團隊能夠妥善運用，他實際體驗軟埤仔溪的環境整治情形，前後對比強烈，整治成果非常優秀，肯定盧秀燕領導市府團隊相當用心，台中市在民意代表及市府團隊的合作下，發展可望越來越好。