雙城論壇下個月登場？蔣萬安沒否認：有信心

台北市長蔣萬安出席北農50周年慶祝茶會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月27日電（記者 張穎齊）台北、上海行之14年的雙城論壇，今年輪由台北市舉辦，但時程一再延宕。今日傳出舉辦時間可望在12月16至18日。中國國民黨籍台北市長蔣萬安27日受訪雖未證實、也未否認，但強調有信心今年可以舉辦，一切確定就會報告。



媒體報導，上海市政府近日送出代表團名單，台北市政府已將名單提報給陸委會，今年最有可能的舉辦時間為12月16至18日，不過時間尚未最後確認，考量出席主論壇雙方人員時間仍可能有變數。至於來台層級，上海市政府可能會派副市長華源率團出席今年在台北舉辦的雙城論壇，不過傳出雙方仍在安排，不排除以視訊方式，讓蔣萬安與上海市長龔正透過視訊同框。



蔣萬安今日上午赴台北市第二果菜批發市場出席台北農產運銷股份有限公司50周年慶祝茶會，會前受訪。



中評社記者詢問雙城論壇舉辦時間的消息是否屬實？層級確定是華源？



蔣萬安回應，都持續在溝通，一旦有溝通的後續，就會有詳細規劃。關於層級，也是不斷持續溝通協調，他在台北市議會有講過，基於台北、上海連續14年的舉辦雙城論壇的基礎，從城市交流的角度出發，有信心今年可舉辦，等一切確定後，都會再跟大家報告。



台北市政府發言人殷瑋補充表示，關於雙城論壇舉辦的相關事宜，都還在溝通規劃當中，若確定會對外說明；北市府很有信心今年能順利舉辦，在大環境越困難的時候，越應該對話交流。



今年雙城論壇舉辦一波三折，據悉從原規劃今年7、8月舉辦，因卡在陸委會審核時間較長、對岸有假期等因素，而9月蔣萬安訪美，10月台北市議會開議，以及上海台辦有人事異動，加上兩岸關係大環境影響，上海方雖有意舉辦，但台北市卻遲未收到上海方提供的名單、時間。近期終於收到、台北市報請陸委會，敲定12月舉行。



今年在台北市舉行的雙城論壇主題為“新脈動、新未來”，並規畫友善交通、河川治理、文化觀光3個分論壇；並簽署智慧醫療、與野生動物交流兩項MOU合作備忘錄。