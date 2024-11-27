韓國瑜回娘家　打北農領帶喊不忘本

韓國瑜出席北農50周年慶祝茶會，左起韓國瑜、前北農董事長黃向羣、現任北農總經理吳芳銘。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月27日電（記者 張穎齊）台北農產運銷股份有限公司27日舉辦50周年慶祝茶會，中國國民黨籍“立法院長”、前北農總經理韓國瑜一早現身，打著在北農工作的領帶，與老朋友們熱情互動寒暄。韓國瑜心情極好，致詞時喊，真的很感動，過去與北農農民朋友喝酒的時光是他人生最快樂的時刻，他打著北農的領帶，代表君子不忘本，歡迎北農老朋友隨時到“立法院”找他。



韓國瑜今日一早9點赴台北市第二果菜批發市場出席北農50周年慶祝茶會，由國民黨籍北農董事長楊鎮浯、總經理吳芳銘、前北農董事長黃向羣、國民黨籍台北市議長戴錫欽等人熱情迎接，韓國瑜會前也簡單受訪，被問及對於中華隊奪冠的看法，韓說“中華隊棒！我們太需要這個金牌了，振奮國人！”



韓國瑜也對北農老朋友們說“大家別叫我院長，叫我老總、韓總就好！”眾人十分開心。流程上應先由楊鎮浯致詞，主持人一度興奮誤以為要先歡迎韓國瑜上台致詞。不過楊鎮浯致詞時也未占太多時間，熱烈歡迎韓國瑜，讓韓國瑜講多點。



韓國瑜表示，今天回到老家，他打北農的領帶，今年2月1日他就任“立法院長”時也是打北農領帶，代表君子不忘本，回首北農50年的感動，農產品從農民的手中送到消費者的口，拍賣機制得到合理的報酬，北農年輕幹部不知道，50年前光拍賣就煞費苦心，老幹部要去東京學習，現在竟然超越日本了。



近期因“勞動部”發生職場霸凌事件，韓國瑜也由感而發說，領導者心中要有員工，他有要“立法院”，過年時給員工禮物，包括香腸、臘肉等，從北農到“立院”，他都要求要有合理的收入，員工才能生兒育女、養家活口。



韓國瑜又打趣說，吃素第一名多的比例人口是印度，第二名就是台灣，有400萬人素食，要靠北農的蔬果，他回首過去在北農，與員工及農民們喝2杯小酒，是他人生最快樂的時光。歡迎北農老朋友隨時來“立院”找他，但請別叫他看訊息，太多了。眾人哈哈大笑。韓國瑜因趕赴去中南部的行程、下午又要再折返“立院”朝野協商，先行離開。



戴錫欽表示，過去韓國瑜在北農當總經理時，在黨派攻防上，有事要澄清，他幫過韓總，在質詢時有機會清楚說明，也陪過韓總開過記者會駁斥外界的誤會。如今是韓院長、戴議長，他認為只要做對的事，就勇往直前。



韓國瑜上午9點40分趕行程離去，國民黨籍台北市長蔣萬安則於上午10點40分到場，2人並未相見，蔣萬安也致詞慶祝北農50年來的努力付出。