中華隊接機鬧“黃巾之亂”　陳世凱：將罰百萬

陳世凱接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月27日電（記者 俞敦平）台“交通部長”陳世凱今日於“立院”受訪時表示，針對世界12強棒球賽中華隊凱旋接機活動中，采盟免稅店的脫序行為，宣布將對其處以最高額新台幣100萬元罰款，並在未來的機場免稅店續約評估中納入此次事件。



中華成棒代表隊在世界12強棒球賽打敗世界排名第一的日本武士隊首奪世界冠軍，不少球迷25日至桃園機場迎接球員凱旋歸來，但采盟免稅店身穿黃衫的員工卻拉起布條亂入接機大合照趁機宣傳，被台灣網民痛批是“黃巾之亂”。



對此，陳世凱強調，運動員的榮耀不應成為商業宣傳工具，采盟此舉不僅未事先取得同意，也違反原定的迎接安排。



陳世凱指出，桃園國際機場公司曾事先與采盟協調，要求對方僅能以加油及迎接的方式參與活動，但采盟不遵守規定，擅自拍攝並利用布條進行商業宣傳。



針對此事，陳世凱表示，桃機公司將對采盟罰款100萬元，這是法定罰款範圍內的最高金額。此外，“交通部”也將此事件列入未來與采盟續約的考量，合約到期時可能影響其合作資格。目前，現有合約仍將依法執行。



陳世凱補充強調，此次事件並非現場安保或規劃的問題，而是采盟單方面的失當行為。他要求相關單位檢討過程，以避免類似事件重演。