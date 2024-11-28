介文汲：美國利益是兩岸繼續對峙、不統一

台前駐紐西蘭代表介文汲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月28日電（記者 鄭羿菲）台灣知名評論員介文汲接受中評社訪問表示，對美國利益來說，是兩岸繼續對峙不統一，因此即便美國總統當選人特朗普上台，也不會給賴清德壓力放緩兩岸立場，只會要求賴不要搞“台獨”，否則恐傷害到美國利益，但長此以往，台灣的空間只會越來越小，2024年已有2次聯合利劍環台軍演了，兩岸不會只是僵局。



介文汲提醒，2023年美國對台灣的貿易逆差約480億美元，絕對會引起特朗普的注意，公營企業可能會被盯上、要求開放，過去台灣美國商會每年公佈的白皮書會是關鍵的文件，而台灣就這麼一畝三分地，又能否承受得住？再加上國防預算被要求拉高、要求台積電赴美設廠，台灣會快速地被美國掏空產業。



台灣美國商會在今年6月公布的《2024台灣白皮書》，在強化美台關係部分，呼籲台灣儘早落實“台美21世紀貿易倡議”、執行台灣學人計劃（Taiwan Fellowship Program）。



介文汲，政治大學外交研究所碩士、日內瓦國際關係學院多邊外交結業證書；曾任“外交部國際組織司長”、駐外辦事處主任、駐美代表處政治組組長、“經濟部”經貿談判代表辦公室副總談判代表、駐紐西蘭代表等，在“外交系統”有30年工作經歷。



介文汲接受中評社訪問表示，蔡英文日前訪問歐洲、加拿大，媒體報導年底前將訪美，這很明顯是故意給賴清德難看，凸顯賴清德的“台獨”立場不被美國接受。賴30日開始出訪南太平洋友邦只是幌子，目的是想過境美國，想凸顯賴清德與美國的關係很好，但《路透社》報導的無論是過境夏威夷或關島，很明顯是被降格，而蔡英文預計年底訪美，2人一前一後的比較很清楚。

