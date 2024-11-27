北農50周年慶　陸方祝賀兩岸共創好情誼

台北農產運銷公司27日舉辦50週年慶祝茶會，來賓在台上合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月27日電（記者 張穎齊）台北農產運銷股份有限公司27日舉辦50週年慶祝茶會，與北農為姐妹市場的大陸北京、上海、日本產地批發市場董事長、總經理等人都出席，約有20名來自對岸、專案來台的董總與會。陸方的市場代表上台致詞表示，希望北農在兩岸的批發市場都能進一步交流，共創更美好的情誼，歡迎來大陸走走。



北農慶祝茶會，與會的有中國國民黨籍“立法院長”、前北農總經理韓國瑜、台北市長蔣萬安、議長戴錫欽、產業發展局長陳俊安、市場處長黃宏光、北農董事長楊鎮浯、總經理吳芳銘、“農業部”農糧署副署長姚士源、北農前董事長莊龍彥、全台農會副理事長、前“立委”白添枝、台大農經系主任張宏浩、﻿﻿﻿北農的姊妹市場日本福岡大同青果株式會社長丸小野光正等。



陸方專案來台的來賓包括廈門國貿台灣辦事處副主任許舒音、北京新發地總經理張月琳、上海江橋批發市場總經理顧惠良、上海蔬菜董事長顧正斌、北京綠環興業董事長王雪剛、北京南宮恒業集團工貿董事長吳鳳哲、北京馬連道順董事長張磊、北京聚源生輝董事長徐紹輝、北京豐台區花鄉董事長高玉順、北京佳峪滕達負責人辛雅楠、北京悠樂果總經理徐柱等。全場約百名人。

